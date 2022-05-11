Катя Осадчая в пылких объятиях Юрия Горбунова загадала свое самое сокровенное желание

Катя Осадчая показала себя в объятиях Юрия Горбунова после долгой разлуки / instagram.com/kosadcha

Украинская модель, телеведущая, журналистка и волонтерка Катя Осадчая всегда трепетно относилась в к своей семье. Брак и дети для нее святое, но, увы, война внесла коррективы в ее жизнь.

Как рассказала сама Осадчая, ее семейная жизнь сейчас напоминает сотни других семей по всей Украине - она практически не видит своего мужа, шоумена и телеведущего Юрия Горбунова, который ездит по всей стране с гуманитарной помощью и концертами для ЗСУ и рядовых украинцев.

Поэтому те редкие моменты, когда Осадчей и Горбунову удается встретиться, ведущая ценит и принимает с особым трепетом.

Так, на ее странице в Instagram появился трогательный снимок, на котором она запечатлена в объятиях мужа. На лице грает спокойная, уверенная улыбка.

"Не расставаться никогда ❤️", - подписала фото Екатерина Осадчая.

/ instagram.com/kosadcha

Позже в сторис она выложила еще одно совместное фото с Юрием Горбуновым - похоже паре удалось выделить друг другу немного времени, чтобы решить накопившиеся дела в Киеве.

/ instagram.com/kosadcha

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