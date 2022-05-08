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Катя Осадчая с беременным животиком поздравила женщин с Днем матери: "Ваш фронт - это ваши дети"

8 мая 2022, 16:25

Ведущая показала редкие довоенные снимки со всеми своими детьми.

Катя Осадчая показала беременное фото и поздравила женщин с днем матери / instagram.com/kosadcha

Украинская модель, телеведущая и волонтерка Катя Осадчая поздравила всех матерей с их "профессиональным" праздником. Кроме того она показала снимок, на котором показала свой округлый животик.

На фоне слухов о том, что она и ее супруг, продюсер и шоумен Юрий Горбунов, планируют завести еще одного ребенка, Катя Осадчая опубликовала фотографии со своими тремя сыновьями, сделанные до войны.

Ведущая трогательно обратилась ко всем украинским "мамам войны" с щемящими пожеланиями: "Этот День Матери особенный – щемящий, трагический, обнадеживающий, день со слезами и день, дающий нам надежду! Дорогие мамы, МАМЫ ВОЙНЫ, не все вы можете прочитать эти слова, ведь вы смотрите на нас с неба. Не все могут прочитать, из-за невозможности жить дальше без своего ребенка... Мамы, забавляющие детей в бомбоубежищах, мамы, которые сейчас вместо мамы и папы, мамы, пешком шедшие под пулями, мамы, придумывающие новые игры и сказки, несмотря на внутреннюю пустоту, мамы, которые ежедневно отвечают на вопросы - Когда мы вернемся домой… Мамы – вы герои! Где бы вы ни были, знайте, ваш фронт - это ваши дети. Они после нас продолжат развивать страну, наша страна нуждается в новом, умном, признанном, воспитанном поколении, и эта миссия сейчас на плечах мам! Мамы, сил вам и здоровья!"

Кроме этого Осадчая подчеркнула, что осознает всю важность высокого звания мамы, поэтому уверена, что ни один украинский ребенок не останется после войны сиротой.

"Помните, мы все по возможности будем воспитывать своих и не своих детей", - пообещала она.

Катя Осадчая показала беременное фото и поздравила женщин с днем матери / instagram.com/kosadcha

Поклонники Осадчей в комментариях присоединились к поздравлениям, и пожелали всем украинским матерям сил и мира:

"Дуже зворушливі слова..."

"Вітаю усіх мам! Як важко, але треба бути сильними заради дітей, які воюють, заради дітей, які вчаться (пишу про себе). Дай Бог і Всесвіт нам терпіння, і щоб бистріше вибили орків з нашої землі і змогли обійняти наших діточок ті, хто зараз не може цього зробити".

"Яке гарне та зворушливе привітання ❤️ вітаю вас Катерина з днем мами ❤️".

"Яке чуйне привітання, до сліз... Вітаю Вас, Катю, і всіх жінок з Днем Матері. Мирного неба нам усім над головою ❤️"

"Немає нічого сильнішого, ніж материнська любов. Немає нічого важливішого, ніж материнське серце. Немає нічого безціннішого, ніж материнське тепло. Нехай завжди Бог береже світле почуття, що зв’язує душі матері і дитини!"

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Ранее украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая отмалчивается относительно российского вторжения в Украину, рассказала о выкидыше.

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