Тодоренко поделилась личной драмой / скриншот

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая отмалчивается относительно россйского вторжения в Украину и переживает больше за свой вес, чем за изнасилованных в Украине детей, пережила выкидыш еще до второй беременности, поэтому долго боялась признаться, что она в положении. По ее словам, причиной потери ребенка стала травма в результате падения.

"Боялась признаться, так как предыдущая беременность не сложилась. Я даже боялась делать тест. А еще боялась потерять работу, в том случае роль. В беременность падения и травмы действительно приводят к печальным последствиям", — поделилась Регина, которую цитирует Телеграмм-канал "Звездач".

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Оказывается, Тодоренко заметила, что в организме происходят некие изменения, но продолжила вести обычный образ жизни.

"Меня бросало в жар пару дней и давление падало ниже плинтуса. Потом был полет в Стамбул, я радовалась, что провожу время с друзьями. Радовалась каждую секунду, хоть и испытывала в теле какие-то странные процессы. На следующий день мы снимались для клипа, а меня сопровождало вздутие. На фотосессии я потихонечку начала понимать, что у меня гормональный сбой — я все время плачу".

Напомним, ранее Тодоренко рассказала, что уже набрала немало килограмм во время беременности и боится набрать еще. Жаль, что она не боится, что россияне, для которых она создает развлекательный контент, разрушат ее родину и продолжат убивать мирных сограждан.