"Мне сейчас очень сложно": о чем реально переживает Регина Тодоренко

Тодоренко скоро станет матерью/ скриншот

Украинка Регина Тодоренко, которая живет и работает в россии, а также, которая хранит молчание относительно российского военного вторжения на территорию Украины, рассказала российским СМИ, отчего же ей сейчас "очень тяжело".

"Мне сегодня очень сложно. Я плюс десять килограммов уже. Мне в принципе тяжело сейчас по жизни", - пожаловалась бедная телеведущая.

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Беременная Тодоренко, которая вот вот должна стать матерью, недавно записала песню-прощание, как многие думают, с Украиной и своими родителями.

Как известно, поскольку Тодоренко дважды заявила, что она не хочет говорить о войне из-за разных политических взглядов со своим мужем, российским певцом Владом Топаловым, похоже свою позицию Регина решила показать в песне, где сказала: "До свидания всем!".