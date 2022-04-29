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"Не жди меня, мам": Регина Тодоренко попрощалась с родными

29 апреля 2022, 23:04

Тодоренко решила в новой песне рассказать про "ад" и видимо выплеснуть свое молчание о войне.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / соцсети

Одесситка Регина Тодоренко, которая продолжает молчать о войне в Украине, разгневала весь украинский шоу-бизнес своим молчанием.

В Украине певицу и телеведущую видеть уже не рады, и многие звезды призывают отдать украинский паспорт.

Сама артистка записала новую песню, в которой со всеми попрощалась.

Посколько Тодоренко дважды заявила, что она не хочет говорить о войне из-за разных политических взглядов со своим мужем, российским певцом Владом Топаловым, похоже свою позицию Регина решила показать в песне, где сказала: "До свидания всем!".

Более того, очень символично в песне Регины прозвучали слова: "Не жди меня, мам, сегодня не вернусь домой" и "Не звони мне, пап, дочь твоя стала другой".

Певица спела и про "ад", правда не упомянув тот "ад" который творит Россия в Украине.

"Он со мной на самый южный берег ада", поет певица.

Почему Тодоренко не говорит о войне в Украине

Регина Тодоренко родилась в Украине в городе Одесса. Была участницев Фабрики звезд и работала с Натальей Могилевской.

Долгое время вела программу Орел и решка. Вскоре переехала в Россию и вышла замуж за Влада Топалова.

С начала вторжения российских войск в Украину Тодоренко решила молчать. Она ни словам не говорит о войне и продолжает рассказывать в соцсетях о своей жизни, в то время, как ее родители в опасности живут в Одессе.

В день вторжения России в Украину 24 февраля Тодоренко устроила в своем Instagram... "разбор гардероба".

Уже 1 марта у нее в соцсетях появился "грустный" пост о "детях в подвалах", "близких подругах, попавших под расстрел" и так далее.

Ведущая программы Светская жизнь на 1+1 Катя Осадчая резко отреагировала на молчание ее коллеги, украинской ведущей Регины Тодоренко. В своем Instagram Осадчая попыталась в очередной раз достучаться до Тодоренко, и предложила ей родить второго ребенка в бомбоубежище.

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война в Украине Регина Тодоренко Регина Тодоренко. Влад Топалов
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