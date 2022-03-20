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Регина Тодоренко беременна: ведущая случайно показала огромный живот

20 марта 2022, 16:52

Сама Регина решила несколько месяцев эту тему беременности не комментировать.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / скриншот

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет в Москве, ждет второго ребенка.

Знаменитость ждет второго ребенка от российского певца Влада Топалова. Фанаты Тодоренко уже давно подозревали, что артистка носит под сердцем малыша.

Однако сама Регина решила несколько месяцев эту тему не комментировать.

Тодоренко является членом жюри шоу Маска, которое выходит в России, и случайным образом засветила там огромный живот.

Позже появились фото со съемок шоу, где артистка предстала в обтягивающем платье телесного цвета. Такой наряд четко подчеркивал ее округлившийся живот.

Появление на свет второго ребенка Регины и Влада ожидается в конце весны или в начале лета. Пол будущего малыша пока остается в секрете.

В Instagram Тодоренко ничего не комментирует, только показала фото с сыном и написала: "Пяточки на пяточка".

Регина Тодоренко родилась в Украине в городе Одесса. Была участницев Фабрики звезд и работала с Натальей Могилевской.

Долгое время вела программу Орел и решка. Вскоре переехала в Россию и вышла замуж за Влада Топалова.

С начала вторжения российских войск в Украину Тодоренко решила молчать. Она ни словам не говорит о войне и продолжает рассказывать в соцсетях о своей жизни, в то время, как ее родители в опасности живут в Одессе.

Многие коллеги раскритиковали Тодоренко за ее позицию молчать о вторжении Путина в Украину.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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война в Украине Регина Тодоренко Россия
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