Филипп Киркоров угрожал избить Регину Тодоренко из-за Ани Лорак: "Я сейчас тебе по башке дам!"

Певец заступился за куму в прямом эфире.
Филипп Киркоров и Регина Тодоренко выступают в качестве детективов в российской версии костюмированного шоу Маска.
Так во время съемок первого выпуска нового сезона они обсуждали, кто из звезд мог бы скрываться под маской Осьминога. Тодоренко отметила, что девушка в загадочном костюме поставила ноги в специфическую позицию, которая напомнила ей про похожую привычку у Ани Лорак.
"Я смотрю пристально на ноги. Это артистка стоит в очень специфической позиции — немножечко иксом. И так очень часто стоит Ани Лорак. Очень часто", – выразила свое мнение Тодоренко.
На что Киркоров принялся вспыльчиво заступаться за Лорак: "Ты что, обалдела, я тебе сейчас дам! Я сейчас тебе по башке дам! Каким иксом? У Ани Лорак идеальные ноги, и вообще – идеальная фигура!"
Филиппа Киркорова и Ани Лорак связывает многолетняя дружба. Певец также является крестным отцом единственной дочери поп-дивы Софии Налчаджиоглу.
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