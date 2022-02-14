Филипп Киркоров угрожал избить Регину Тодоренко из-за Ани Лорак: "Я сейчас тебе по башке дам!"

Киркоров угрожал Тодоренко из-за нелестного комментария про Ани Лорак/ Коллаж - instagram.com/fkirkorov / instagram.com/reginatodorenko

Филипп Киркоров и Регина Тодоренко выступают в качестве детективов в российской версии костюмированного шоу Маска.

Так во время съемок первого выпуска нового сезона они обсуждали, кто из звезд мог бы скрываться под маской Осьминога. Тодоренко отметила, что девушка в загадочном костюме поставила ноги в специфическую позицию, которая напомнила ей про похожую привычку у Ани Лорак.

"Я смотрю пристально на ноги. Это артистка стоит в очень специфической позиции — немножечко иксом. И так очень часто стоит Ани Лорак. Очень часто", – выразила свое мнение Тодоренко.

На что Киркоров принялся вспыльчиво заступаться за Лорак: "Ты что, обалдела, я тебе сейчас дам! Я сейчас тебе по башке дам! Каким иксом? У Ани Лорак идеальные ноги, и вообще – идеальная фигура!"

Филиппа Киркорова и Ани Лорак связывает многолетняя дружба. Певец также является крестным отцом единственной дочери поп-дивы Софии Налчаджиоглу.

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