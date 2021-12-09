Регину Тодоренко экстренно госпитализировали со странными симптомами

Регина Тодоренко серьезно заболела / instagram.com/reginatodorenko

Певица актриса и телеведущая Регина Тодоренко госпитализирована с набором подозрительных симптомов.

Об этом сообщила сама артистка в сторис в Instagram. На видео девушка выглядела крайне измученной и нездоровой.

У Тодоренко сел голос, кроме того у нее наблюдается ряд крайне неприятных симптомов: повышенная температура, которая не сбивается, ломота в теле, головокружение, боль в груди, общая слабость и рези в горле.

В больнице первым делом решили подтвердить или исключить самое очевидное и актуальное сейчас - коронавирус. По словам ведущей, первый тест оказался отрицательным, результаты второго ожидаются.

Несмотря на плохое самочувствие, Тодоренко держится молодцом, и переживает лишь о том, что до появления симптомов провела много времени на съемочной площадке, и надеется, что не заразила никого из своей команды.

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Регина Тодоренко лежит в больнице из-за необычных симптомов / instagram.com/reginatodorenko

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Ранее Регина Тодоренко поделилась причудливым инопланетным образом, в котором снималась в постельной сцене.

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