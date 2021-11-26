Регина Тодоренко снимется в постельной сцене в причудливом инопланетном образе

Артистка призналась, что всегда мечтала сняться в эротическом фильме.
Певица, актриса и телеведущая Регина Тодоренко недавно исполнила свою давнюю мечту - ее пригласили на съемки сериала.
О чем будет киноновинка пока неизвестно, однако девушке явно досталась роль незаурядная - Тодоренко время от времени делится с поклонниками кадрами со съемок в крайне чудаческих образах.
Например, актриса поделилась причудливым макияжем и прической, которые ей сделали для съемок в постельной сцене.
На голове у Тодоренко красовались мелкие косички, торчащие в разные стороны, и украшение из деревянных бусин, прикрывающих лоб. Губы актрисе накрасили серо-голубой помадой, на лице - белые орнаменты.
Увы, усилий стилистов и визажистов режиссер не оценил, и образ пришлось переделать. Однако Тодоренко, глядя на себя в зеркало заявила, что внешний вид ей нравится, а вообще ей всегда хотелось сняться в эротическом кино.
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Ранее Тодоренко неприятно удивила фанатов образом, как у сбежавшей из психушки.
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