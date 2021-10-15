Регина Тодоренко в кружевных полупрозрачных трусиках показала эффект от жесткой терапии

Регина Тодоренко похвасталась результатами похудения / instagram.com/reginatodorenko

Актриса и телеведущая Регина Тодоренко родила сына Михаила 3 года назад. С тех пор артистка пытается прийти в форму "до беременности", и прибегает для этого к различным экстремальным методам.

В своем Instagram-аккаунте Тодоренко решила поделиться успехами, которых она уже достигла. Артистка засняла свою фигуру до начала экстремального массажа.

На видео в сторис девушка позирует в крошечных полупрозрачных трусиках из кружева, верх прикрывает спортивный топ. На плечи Тодоренко небрежно накинула джинсовую рубашку.

В таком виде телеведущая ожидала начала сеанса массажа. "На поддержание комфортной мне формы необходимо много времени и средств", - подписала видео Тодоренко.

Также девушка отметила, что результат процедур ей уже нравится, но впереди еще самая жесткая терапия. Так что рельефный пресс, виднеющийся из-под топа на видео - это только начало бьюти-преображения артистки.

Регина Тодоренко в кружевных трусиках показала крепкий пресс / https://www.instagram.com/reginatodorenko

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Регина Тодоренко любит эксперименты с внешностью и преображениями. Увы, далеко не все они оказываются удачными. Так, недавно артистка примерила странный парик, из-за чего стала похожей на сбежавшую из психушки.