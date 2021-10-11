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"Похожа на сбежавшую из психушки": Регина Тодоренко неприятно удивила подписчиков сменой имиджа

11 октября 2021, 17:01
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Поклонники, которые привыкли видеть девушку с длинными светлыми волосами, не подбирали выражений, комментируя новый образ артистки.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко промахнулась с выбором нового образа / instagram.com/reginatodorenko

Певица и ведущая Регина Тодоренко получила массу недовольных комментариев от поклонников. Причиной тому послужило свежее фото артистки, на котором она изображена в крайне странном парике.

В своем Instagram-аккаунте Тодоренко поделилась фотографией, для которой она примерила нехарактерную для нее прическу: черные короткие волосы с прямой челкой выше бровей.

Удивила подписчиков и странная подпись к фото: "Даже для меня это неожиданность)". Поклонники не оценили подобного заигрывания с аудиторией, ведь по изображению хорошо видно, что на певице всего лишь парик, а не настоящая прическа Тодоренко. На кадре четко видны выбивающиеся из-под парика светлые волосы певицы.

Подобный выбор прически возмутил фанатов, да и в целом образы, которые последнее время примеряла на себя Тодоренко, все чаще разочаровывают поклонников: "Вы мне так нравились раньше в Орле и решке, с длинными пышными волосами, красотка была. А сейчас ваш имидж становится все хуже и хуже..."

Поддержала коллегу лишь бывшая телеведущая Орла и решки Алина Островская: "Как необычно и красиво!"

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Регина Тодоренко с черными короткими волосами / instagram.com/reginatodorenko

Меж тем пост, который опубликовала Тодоренко всего несколько часов назад, набирает все больше и больше негативных комментариев:

"Очень не идёт".

"О нет! по моему мнению Вам челка не идет вовсе. И такой цвет тем более..."

"Вы очень красивая, но так не очень! Верните обратно".

"Похожа на сбежавшую из психушки. Извините".

Более благосклонные фанаты певицы предположили, что новый образ знаменует начало новой жизни: "Стильно эффектно а главное что вам нравится!! Для девушки поменять причёску это точно начало новой жизни ;) тем более так кардинально".

Ранее Регина Тодоренко попала в больницу при загадочных обстоятельствах.

viber
шоу-бизнес Регина Тодоренко новости шоу бизнеса
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