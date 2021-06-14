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Регина Тодоренко в день своего рождения сообщила о трагедии в семье

14 июня 2021, 20:38

Звезда отметила, что теперь каждый год будет помнить в день рождения о круговороте в своей жизни.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко сообщила трагическую новость / Instagram

Известная телеведущая Регина Тодоренко 14 июня отмечает свой день рождения. Ей исполнился 31 год.

К сожалению, в столь радостный день в семье Регины произошло горе.

Как рассказала артистка в своих Instagram-Stories у нее умер дедушка.

"Жаль, что вслед за хорошими новостями приходят плохие", – написала телеведущая. А спустя время добавила: "Мне сложно подобрать слова. И я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша".

Регина Тодоренко сейчас отдыхает вместе со своим сыном Майклом в Турции. Ее супруг Влад Топалов остался в России, чтобы восстановиться после операции, которую ему провели в мае.

В связи с трагическим событием телеведущая решила отказаться от празднования, которое было запланировано на сегодня. Но вместе с тем, она опубликовала утром Stories, где ее поздравляют с днем рождения любимый сын и семья.

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Звезда отметила, что теперь каждый год будет помнить в день рождения о круговороте в своей жизни и смерти дедушки.

Как ранее сообщал Главред, Украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что у нее диагностировали неизлечимую болезнь.

Регина Тодоренко новости шоу бизнеса
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