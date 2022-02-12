"Левая на три размера больше правой": Леся Никитюк обнажила грудь в развратном купальнике

Малое количество одежды ведущая компенсирует безупречностью тела.
Модель и телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в Пхукет. Для нее это - не только возможность исследовать новые места и насладиться тайской кухней, а еще и показать свое идеальное тело во всей красе.
Так ее новостная лента в социальных сетях пестреет заметками о путешествии вперемешку с откровенными фото в бикини.
Ведущая уже демонстрировала золотой наряд, но новый день отдыха вдохновил ее сменить золото на сирень. Именно в таком нежном оттенке Никитюк позировала у бассейна.
Бикини, которое примерила модель, оказалось очень открытым - не считая трусиков, оно состоит из небольших полосок ткани, кокетливо обнажающих практически всю грудь девушки и ее плоский животик.
Ведущая в подписи к фото скромно предложила фанатам использовать ее снимки в качестве фотообоев для гаджетов.
Поклонники не сумели удержать восторженных вздохов от вида соблазнительных форм Никитюк, которые ведущая так игриво продемонстрировала:
"Леся, так свет падает, на первом фото, вроде левая цицюля на три размера больше правой..."
"Агонь Сказать шикарная - это ничего не сказать ❤️❤️❤️"
"Огооооо какой шикарный вид!"
"вот это НОГИИИИИИ ❤️"
"Сексмашин))"
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