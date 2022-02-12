"Левая на три размера больше правой": Леся Никитюк обнажила грудь в развратном купальнике

Леся Никитюк засветила грудь в откровенном купальнике / instagram.com/lesia_nikituk

Модель и телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в Пхукет. Для нее это - не только возможность исследовать новые места и насладиться тайской кухней, а еще и показать свое идеальное тело во всей красе.

Так ее новостная лента в социальных сетях пестреет заметками о путешествии вперемешку с откровенными фото в бикини.

Ведущая уже демонстрировала золотой наряд, но новый день отдыха вдохновил ее сменить золото на сирень. Именно в таком нежном оттенке Никитюк позировала у бассейна.

Бикини, которое примерила модель, оказалось очень открытым - не считая трусиков, оно состоит из небольших полосок ткани, кокетливо обнажающих практически всю грудь девушки и ее плоский животик.

Ведущая в подписи к фото скромно предложила фанатам использовать ее снимки в качестве фотообоев для гаджетов.

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Леся Никитюк позирует в бассейне в откровенном бикини / instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники не сумели удержать восторженных вздохов от вида соблазнительных форм Никитюк, которые ведущая так игриво продемонстрировала:

"Леся, так свет падает, на первом фото, вроде левая цицюля на три размера больше правой..."

"Агонь Сказать шикарная - это ничего не сказать ❤️❤️❤️"

"Огооооо какой шикарный вид!"

"вот это НОГИИИИИИ ❤️"

"Сексмашин))"

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