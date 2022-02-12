Виктория Смеюха распахнула халатик, под которым оказались лишь ее манящие формы

Певица в эротичном образе строгой женщины-вамп очаровала фанатов.
Певица Виктория Смеюха, бывшая участница дуэта НеАнгелы, похвасталась безупречным телом в черном тотал-луке.
На своей странице в Instagram артистка предстала в распахнутом серебристом халате, надетом на практически голое тело.
Под халатом Смеюхи оказался лишь комплект черного нижнего белья - бюстгальтер с поддержкой и трусики с завышенной талией, напоминающей мужской кушак. На ногах певицы - черные туфли-лодочки с острым носком.
Артистка стоит в уверенной позе на красном фоне, уперев руки в бока, и демонстрируя свое безупречное тело - манящие полукружья грудей, рельефный пресс, длинные и стройные ножки.
В подписи к снимку Смеюха рассуждает о главных достоинствах женщины, в которую невозможно не влюбиться.
Поклонники узрели в образе и рассуждениях Виктории Смеюхи не только красоту, но также силу и мудрость:
"Ну вот как тебя не любить??? Ты ж идеал!"
"Мощь и сила!"
"Господи, какая фигура!"
"Как же это КРАСИВО!❤️ И, что немаловажно, очень МУДРО!"Читайте такжеВиктория Смеюха показала пышные ягодицы в смелом прозрачном облачении
Ранее актриса Меган Фокс в БДСМ образе "служанки Дракулы" засветила идеальный бюст в черном корсете с прозрачными вставками.
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