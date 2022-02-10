"Служанка Дракулы": Меган Фокс в соблазнительном корсете показала свои "дыньки"

Меган Фокс в черном корсете позировала в образе "служанки Дракулы" / instagram.com/meganfox

Голливудская актриса Меган Фокс показала кадры домашней фотосессии, на которой предстала, по ее же словам, в образе "служанки Дракулы".

На своей странице в Instagram звезда Трансформеров выложила фото, на которых позирует в черном корсете с атласным лифом и прозрачными вставками, атласной, едва прикрывающей пах, юбке и черных колготках со стрелкой спереди.

Волосы Фокс уложены мелкими волнами и рассыпаны по плечам. На первом фото актриса страстно ухватила себя за грудь, облизывая при этом свои пухлые губы. На втором снимке она позирует на лестнице, одной рукой упершись в перила.

Образ Меган Фокс получился горячим и сексуальным. "Дракуле", которому артистка будет "прислуживать" в таком виде, крупно повезло.

Несмотря на то, что актриса не раз признавалась, что в жизни она бесконечно далека от амплуа зажигательной секс-бомбы, которое имеет в мире кино, она все же продолжает его поддерживать, чтобы потешить любопытство фанатов.

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Меган Фокс показала роскошную грудь в корсете / instagram.com/meganfox

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Ранее певица Ани Лорак взбудоражила воображение своих поклонников сексуальным фото, на котором она позировала в шикарном красном платье без нижнего белья.

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