"Служанка Дракулы": Меган Фокс в соблазнительном корсете показала свои "дыньки"

Актриса на камеру с силой схватила себя за грудь.
Голливудская актриса Меган Фокс показала кадры домашней фотосессии, на которой предстала, по ее же словам, в образе "служанки Дракулы".
На своей странице в Instagram звезда Трансформеров выложила фото, на которых позирует в черном корсете с атласным лифом и прозрачными вставками, атласной, едва прикрывающей пах, юбке и черных колготках со стрелкой спереди.
Волосы Фокс уложены мелкими волнами и рассыпаны по плечам. На первом фото актриса страстно ухватила себя за грудь, облизывая при этом свои пухлые губы. На втором снимке она позирует на лестнице, одной рукой упершись в перила.
Образ Меган Фокс получился горячим и сексуальным. "Дракуле", которому артистка будет "прислуживать" в таком виде, крупно повезло.
Несмотря на то, что актриса не раз признавалась, что в жизни она бесконечно далека от амплуа зажигательной секс-бомбы, которое имеет в мире кино, она все же продолжает его поддерживать, чтобы потешить любопытство фанатов.
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Ранее певица Ани Лорак взбудоражила воображение своих поклонников сексуальным фото, на котором она позировала в шикарном красном платье без нижнего белья.
Также свое тело показала украинская актриса, певица и блогерша Анна Тринчер - она впервые продемонстрировала "новую" грудь третьего размера без послеоперационного бандажа в соблазнительном купальнике.
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