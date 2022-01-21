К Виктории Смеюхе прилетел аист: певица заинтриговала подписчиков новым полуобнаженным фото

"Черненькая из Неангелов" готовится к серьезным переменам в жизни.
Певица и бывшая участница дуэта НеАнгелы Виктория Смеюха очаровала поклонников фотографиями в бикини.
Артистка показала идеальное тело с рельефным прессом, облаченное в купальник под змеиную кожу. В таком наряде и с идеально ровным шоколадным загаром певица выглядит просто сногсшибательно.
Смеюха позировала на мальдивском пляже, когда в кадр внезапно влетела цапля, которую также называют мальдивским аистом.
"Ну как же удачно в кадре оказался "Мальдивский аист" или цапля, дополнив мою фотосессию ;) ! К чему бы это…" - оставила Смеюха интригующую подпись под фото.
В последнее время певица часто рассказывает о новом возлюбленном, с которым, похоже, состоит в серьезных отношениях.
Поклонники артистки тут же предрекли Смеюхе скорую свадьбу и пополнение в семье, дескать аист прилетел к ней совсем не случайно:
"Аист ,это к новостям, думаю к очень приятным ;)"
"Ооочень добрый знак. Надо загадать желание!"
"Аисты приносят деток ;)"
"К счастью, любви, деткам ❤️❤️❤️❤️❤️"
"Есть примета, что к беременности".
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