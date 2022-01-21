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К Виктории Смеюхе прилетел аист: певица заинтриговала подписчиков новым полуобнаженным фото

21 января 2022, 17:50
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"Черненькая из Неангелов" готовится к серьезным переменам в жизни.

Виктория Смеюха в бикини позировала на мальдивском пляже / instagram.com/vikanablack

Певица и бывшая участница дуэта НеАнгелы Виктория Смеюха очаровала поклонников фотографиями в бикини.

Артистка показала идеальное тело с рельефным прессом, облаченное в купальник под змеиную кожу. В таком наряде и с идеально ровным шоколадным загаром певица выглядит просто сногсшибательно.

Смеюха позировала на мальдивском пляже, когда в кадр внезапно влетела цапля, которую также называют мальдивским аистом.

"Ну как же удачно в кадре оказался "Мальдивский аист" или цапля, дополнив мою фотосессию ;) ! К чему бы это…" - оставила Смеюха интригующую подпись под фото.

В последнее время певица часто рассказывает о новом возлюбленном, с которым, похоже, состоит в серьезных отношениях.

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К Смеюхе прилетел аист - у певицы будет пополнение? / instagram.com/vikanablack

Поклонники артистки тут же предрекли Смеюхе скорую свадьбу и пополнение в семье, дескать аист прилетел к ней совсем не случайно:

"Аист ,это к новостям, думаю к очень приятным ;)"

"Ооочень добрый знак. Надо загадать желание!"

"Аисты приносят деток ;)"

"К счастью, любви, деткам ❤️❤️❤️❤️❤️"

"Есть примета, что к беременности".

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