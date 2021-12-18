Виктория Смеюха не успела поймать выскользнувшую из манящего декольте грудь

Виктория Смеюха на Хто зверху выступила в очень откровенном платье / instagram.com/vikanablack

Певица Виктория Смеюха выступила в качестве члена команды Леси Никитюк в развлекательном шоу от Нового канала Хто зверху?

Артистка поделилась фотографиями со съемок нового выпуска, на которых предстала в откровенном платье с анималистичным принтом и очень глубоким декольте.

Наряд пошит таким образом, что рукава не прикрывают плечи - они прикреплены к лифу платья. Поэтому, когда Смеюхе пришлось в конкурсе повисеть на перекладине, она вытащила руки из рукавов и платье постепенно начало соскальзывать с груди певицы.

Из-за коварного наряда Виктория Смеюха практически обнажила ареолы и соски прямо на съемочной площадке.

В подписи к фото Смеюха предложила поклонникам оценить ее образ для шоу от 1 до 10. Но не удивительно, что мало кто заметил именно платье артистки, все-таки ее роскошная грудь в глубоком вырезе так и приковывала к себе взгляды.

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Декольте Виктории Смеюхи приковало взгляды тысяч фанатов / instagram.com/vikanablack

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