Виктория Смеюха не успела поймать выскользнувшую из манящего декольте грудь

Бывшая участница НеАнгелов практически обнажила на съемочной площадке соски.
Певица Виктория Смеюха выступила в качестве члена команды Леси Никитюк в развлекательном шоу от Нового канала Хто зверху?
Артистка поделилась фотографиями со съемок нового выпуска, на которых предстала в откровенном платье с анималистичным принтом и очень глубоким декольте.
Наряд пошит таким образом, что рукава не прикрывают плечи - они прикреплены к лифу платья. Поэтому, когда Смеюхе пришлось в конкурсе повисеть на перекладине, она вытащила руки из рукавов и платье постепенно начало соскальзывать с груди певицы.
Из-за коварного наряда Виктория Смеюха практически обнажила ареолы и соски прямо на съемочной площадке.
В подписи к фото Смеюха предложила поклонникам оценить ее образ для шоу от 1 до 10. Но не удивительно, что мало кто заметил именно платье артистки, все-таки ее роскошная грудь в глубоком вырезе так и приковывала к себе взгляды.
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Ранее солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала полукружья груди в бездонном декольте.
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