Пока в Украине убивают людей: беременная Регина Тодоренко развлекает россиян новыми песнями в Москве

Регина Тодоренко / соцсети

Украинка Регина Тодоренко во время войны в родной стране развлекает россиян на стадионе Лужники в Москве.

Певица беременна вторым ребенком от москвича Влада Топалова. Недавно она заявила, что не хочет портить отношения со своим российским супругом и якобы поэтому молчит о войне в Украине.

Певица и телеведущая выступила со своими песнями на гала-концерте проекта Первого канала "Ледниковый период".

"Снова Лед. На льду, будто растворяешься, отключаешь информационное поле, улетаешь на другую планету", - написала Тодоренко в своем Telegram.

Почему Тодоренко не говорит о войне в Украине

Регина Тодоренко родилась в Украине в городе Одесса. Была участницев Фабрики звезд и работала с Натальей Могилевской.

Долгое время вела программу Орел и решка. Вскоре переехала в Россию и вышла замуж за Влада Топалова.

С начала вторжения российских войск в Украину Тодоренко решила молчать. Она ни словам не говорит о войне и продолжает рассказывать в соцсетях о своей жизни, в то время, как ее родители в опасности живут в Одессе.

В день вторжения России в Украину 24 февраля Тодоренко устроила в своем Instagram... "разбор гардероба".

Уже 1 марта у нее в соцсетях появился "грустный" пост о "детях в подвалах", "близких подругах, попавших под расстрел" и так далее.

Ведущая программы Светская жизнь на 1+1 Катя Осадчая резко отреагировала на молчание ее коллеги, украинской ведущей Регины Тодоренко. В своем Instagram Осадчая попыталась в очередной раз достучаться до Тодоренко, и предложила ей родить второго ребенка в бомбоубежище.

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