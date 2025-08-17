Елена Мозговая раскрыла средство, которое помогает ей "держать удары"

Вкратце:
- Елена Мозговая рассказала об эмоциональных потрясениях, которые сегодня переживают украинцы
- Знаменитость раскрыла, как с ними справляется
Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая активно занимается волонтерством во время полномасштабной войны. Она с болью реагирует на каждую трагедию, которую на головы соотечественников с особой жестокостью и цинизмом обрушивает страна-оккупант.
Находясь в постоянном стрессе в котором уже более трех лет живут украинцы, Мозговая нашла для себя источник поддержания и сохранения ментального здоровья. Ее секрет - стойкость.
"Психологическая стойкость... Самый необходимый навык в современном мире, особенно для нас - украинцев... Особенно в нашем сегодняшнем дне... Стойкость помогает нам выдерживать удары, преодолевать стрессы и трудности... Стойкости нам всем", - поделилась размышлениями продюсер в своем блоге в Instagram.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева сделала громкое публичное признание о новом этапе в ее жизни.
Также украинский певец Melovin пожаловался на ситуацию с такси. Водитель, который приехал на заказ но отказался везти Меловина, неприятно удивил артиста своим поведением.
Читайте также:
- Шоптенко раскрыла новые подробности о диагнозе сына
- Mamarika намекнула на беременность: в сети появилось видео
- "Не ела два месяца": Анна Кошмал не может сбросить вес после вторых родов
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред