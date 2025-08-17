Укр
Елена Мозговая раскрыла средство, которое помогает ей "держать удары"

Анна Подгорная
17 августа 2025, 13:43
26
Мозговая рассказала, какой навык считает самым необходимым сегодня.
Елена Мозговая
Елена Мозговая новости - музыкальный продюсер рассказала о стойкости / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Вкратце:

  • Елена Мозговая рассказала об эмоциональных потрясениях, которые сегодня переживают украинцы
  • Знаменитость раскрыла, как с ними справляется

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая активно занимается волонтерством во время полномасштабной войны. Она с болью реагирует на каждую трагедию, которую на головы соотечественников с особой жестокостью и цинизмом обрушивает страна-оккупант.

Находясь в постоянном стрессе в котором уже более трех лет живут украинцы, Мозговая нашла для себя источник поддержания и сохранения ментального здоровья. Ее секрет - стойкость.

видео дня

"Психологическая стойкость... Самый необходимый навык в современном мире, особенно для нас - украинцев... Особенно в нашем сегодняшнем дне... Стойкость помогает нам выдерживать удары, преодолевать стрессы и трудности... Стойкости нам всем", - поделилась размышлениями продюсер в своем блоге в Instagram.

Елена Мозговая
Елена Мозговая новости - музыкальный продюсер рассказала о стойкости / instagram.com/olenamozgova1

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева сделала громкое публичное признание о новом этапе в ее жизни.

Также украинский певец Melovin пожаловался на ситуацию с такси. Водитель, который приехал на заказ но отказался везти Меловина, неприятно удивил артиста своим поведением.

Читайте также:

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

шоу-бизнес Алена Мозговая новости шоу бизнеса
Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Оплачивала Пугачева: почему от Преснякова сбежала жена

Оплачивала Пугачева: почему от Преснякова сбежала жена

Новая глава: принц Уильям и Кейт Миддлтон все-таки решились на важный шаг

Новая глава: принц Уильям и Кейт Миддлтон все-таки решились на важный шаг

Рождены ли Вы под знаком богини: все расскажет дата рождения

Рождены ли Вы под знаком богини: все расскажет дата рождения

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

