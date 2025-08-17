Елена Мозговая раскрыла средство, которое помогает ей "держать удары"

Мозговая рассказала, какой навык считает самым необходимым сегодня.

Елена Мозговая новости - музыкальный продюсер рассказала о стойкости / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Елена Мозговая рассказала об эмоциональных потрясениях, которые сегодня переживают украинцы

Знаменитость раскрыла, как с ними справляется

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая активно занимается волонтерством во время полномасштабной войны. Она с болью реагирует на каждую трагедию, которую на головы соотечественников с особой жестокостью и цинизмом обрушивает страна-оккупант.

Находясь в постоянном стрессе в котором уже более трех лет живут украинцы, Мозговая нашла для себя источник поддержания и сохранения ментального здоровья. Ее секрет - стойкость.

"Психологическая стойкость... Самый необходимый навык в современном мире, особенно для нас - украинцев... Особенно в нашем сегодняшнем дне... Стойкость помогает нам выдерживать удары, преодолевать стрессы и трудности... Стойкости нам всем", - поделилась размышлениями продюсер в своем блоге в Instagram.

Елена Мозговая новости - музыкальный продюсер рассказала о стойкости / instagram.com/olenamozgova1

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

