"Слишком быстро": Лилия Подкопаева сделала громкое публичное признание

Лилия Подкопаева сделала свои выводы.

Лилия Подкопаева - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Кратко:

Лилия Подкопаева празднует 47-летие

Какимы мыслями она поделилась

Украинская знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева сегодня, 15 августа, празднует 47-летие.

На своей странице в Instagram спортсменка сделала публикацию и поделилась мыслями о возрасте.

"Встречаю свой персональный Новый год. Время проходит быстро, иногда - слишком быстро. Но вместо того, чтобы хвататься за него, я учусь благодарить - за каждый день, который прожила, за людей, которых встретила. За меняющие меня уроки и за маленькие и большие победы, которые добавляли смелости", - написала Лилия.

Лилия Подкопаева о возрасте / фото: скрин instagram.com, Лилия Подкопаева

Также она рассказала, как ценит приятные мгновения в жизни, а не зацикливается на цифрах.

Лилия Подкопаева / фото: скрин instagram.com, Лилия Подкопаева

"Возраст для меня - не цифра. Это следы на сердце, теплые объятия, учения, которые учат ценить жизнь, и мечты, которые до сих пор горят", - добавила гимнастка.

Где живет Лилия Подкопаева

Гимнастка Лилия Подкопаева вместе с мужем и детьми живет в США, в прошлом году ее сын закончил школу и отправился получать высшее образование. В этом году так будет с дочерью Каролиной, а вот маленькая Эвелина только начала учиться в школе.

Лилия Подкопаева / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Вас может заинтересовать:

О персоне: Лилия Подкопаева Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

