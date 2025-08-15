"Слишком быстро": Лилия Подкопаева сделала громкое публичное признание

Кратко:
- Лилия Подкопаева празднует 47-летие
- Какимы мыслями она поделилась
Украинская знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева сегодня, 15 августа, празднует 47-летие.
На своей странице в Instagram спортсменка сделала публикацию и поделилась мыслями о возрасте.
"Встречаю свой персональный Новый год. Время проходит быстро, иногда - слишком быстро. Но вместо того, чтобы хвататься за него, я учусь благодарить - за каждый день, который прожила, за людей, которых встретила. За меняющие меня уроки и за маленькие и большие победы, которые добавляли смелости", - написала Лилия.
Также она рассказала, как ценит приятные мгновения в жизни, а не зацикливается на цифрах.
"Возраст для меня - не цифра. Это следы на сердце, теплые объятия, учения, которые учат ценить жизнь, и мечты, которые до сих пор горят", - добавила гимнастка.
Где живет Лилия Подкопаева
Гимнастка Лилия Подкопаева вместе с мужем и детьми живет в США, в прошлом году ее сын закончил школу и отправился получать высшее образование. В этом году так будет с дочерью Каролиной, а вот маленькая Эвелина только начала учиться в школе.
Последние новости шоу-бизнеса
О персоне: Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
