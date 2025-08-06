Лилия Подкопаева показала редкое фото своей маленькой дочери-копии

Лилия Подкопаева умилила видом своей дочери.

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Лилия Подкопаева - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Кратко:

Лилия Подкопаева отвела дочь в первый класс

Как она сейчас выглядит

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева рассказала поклонникам о новом этапе в жизни ее дочери Эвелины.

На своей странице в соцсетях Подкопаева отметила, что девочка закончила детский сад и теперь начинает учебу в школе в США.

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Кстати, в США учеба начинается раньше, чем в Украине.

Лилия Подкопаева с дочерью / фото: скрин instagram.com, Лилия Подкопаева

Спортсменка показала подписчикам, как прошел первый школьный день дочери и опубликовала снимок с Эвелиной, которая очень похожа на свою маму.

"Это было вчера. Первый день в школе! Маленький шаг для нее и огромный для моего сердца", - отметила Лилия.

Лилия Подкопаева с семьей / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Где живет Лилия Подкопаева

Гимнастка Лилия Подкопаева вместе с мужем и детьми живет в США, в прошлом году ее сын закончил школу и отправился получать высшее образование. В этом году так будет с дочерью Каролиной, а вот маленькая Эвелина только начала учиться в школе.

Лилия Подкопаева / инфографика: Главред

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О персоне: Лилия Подкопаева Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

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