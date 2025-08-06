Лилия Подкопаева показала редкое фото своей маленькой дочери-копии

Кратко:
- Лилия Подкопаева отвела дочь в первый класс
- Как она сейчас выглядит
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева рассказала поклонникам о новом этапе в жизни ее дочери Эвелины.
На своей странице в соцсетях Подкопаева отметила, что девочка закончила детский сад и теперь начинает учебу в школе в США.
Кстати, в США учеба начинается раньше, чем в Украине.
Спортсменка показала подписчикам, как прошел первый школьный день дочери и опубликовала снимок с Эвелиной, которая очень похожа на свою маму.
"Это было вчера. Первый день в школе! Маленький шаг для нее и огромный для моего сердца", - отметила Лилия.
Где живет Лилия Подкопаева
Гимнастка Лилия Подкопаева вместе с мужем и детьми живет в США, в прошлом году ее сын закончил школу и отправился получать высшее образование. В этом году так будет с дочерью Каролиной, а вот маленькая Эвелина только начала учиться в школе.
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О персоне: Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
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