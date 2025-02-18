Лилия Подкопаева рассекретила, где будет учиться ее дочь

Вы узнаете:
- Куда поступила дочь Подкопаевой Каролина
- Какую специальность она будет изучать
Украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая долгое время живет в США, раскрыла будущую специальность своей дочери и ВУЗ, где будет учится ее дочь Каролина.
На своей странице в Instagram, легендарная украинская спортсменка поделилась постом университета, в котором тот отметил и будущую студентку Каролину Нагорную.
Молодая девушка будет учиться в университете Джорджии на факультете маркетинга.
"Я невероятно горжусь тобой", — обратилась спортсменка к дочери.
У Лилии Подкопаевой дружная и счастливая семья. Недавно, она также отмечала и своего сына, который недавно закончил школу. Она тогда добавила, что очень гордится им.
Она часто делает посты в своих социальных сетях, отмечая детей. Даже через экран чувствуется, что она любящая мама, которая действительно серьезно относится к воспитанию и образованию детей.
Дочь Подкопаевой Каролина выросла настоящей красавицей и маминой гордостью.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Главред сообщал, что Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения.
Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою 16-летнюю дочь с Днем рождения. Как написала она на своей странице в Instagram, 16 лет назад "мир изменился".
Вас также может заинтересовать:
- Редкое событие: Лилия Подкопаева показалась со своим мужем
- Кума Лилии Подкопаевой высказалась о ней - что ответила спортсменка
- "Навсегда в моем сердце": Лилия Подкопаева показалась в родном Донецке
Кто такая Лилия Подкопаева?
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред