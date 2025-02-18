Лилия Подкопаева рассекретила, где будет учиться ее дочь

Лилия Подкопаева поделилась информацией о том, что планирует делать ее дочь.

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Лилия Подкопаева гордится своими детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official/

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Куда поступила дочь Подкопаевой Каролина

Какую специальность она будет изучать

Украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая долгое время живет в США, раскрыла будущую специальность своей дочери и ВУЗ, где будет учится ее дочь Каролина.

На своей странице в Instagram, легендарная украинская спортсменка поделилась постом университета, в котором тот отметил и будущую студентку Каролину Нагорную.

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Молодая девушка будет учиться в университете Джорджии на факультете маркетинга.

"Я невероятно горжусь тобой", — обратилась спортсменка к дочери.

Лилия Подкопаева и ее нежные чувства к дочери Каролине / Фото Instagram/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева и ее семья / Фото Instagram/podkopayeva_official

У Лилии Подкопаевой дружная и счастливая семья. Недавно, она также отмечала и своего сына, который недавно закончил школу. Она тогда добавила, что очень гордится им.

Лилия Подкопаева гордится своим сыном / Фото Instagram/podkopayeva_official

Она часто делает посты в своих социальных сетях, отмечая детей. Даже через экран чувствуется, что она любящая мама, которая действительно серьезно относится к воспитанию и образованию детей.

Лилия Подкопаева и ее нежные чувства к дочери Каролине / Фото Instagram/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева и ее нежные чувства к дочери Каролине / Фото Instagram/podkopayeva_official

Дочь Подкопаевой Каролина выросла настоящей красавицей и маминой гордостью.

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения.

Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою 16-летнюю дочь с Днем рождения. Как написала она на своей странице в Instagram, 16 лет назад "мир изменился".

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Кто такая Лилия Подкопаева? Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

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