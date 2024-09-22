"Спорт - вне политики": Подкопаева сделала громкое заявление

Украинская известная гимнастка Лилия Подкопаева, которая с начала военного вторжения террористической России в Украину, поддерживает свою родину, создала на своей странице в Instagram интересный опрос.
В частности, именитая спортсменка решила выяснить у своих пользователей, насколько спорт и политика могут "идти" вместе. Подкопаева хотела популярно пояснить своим подписчикам вездесущий нарратив малодушных людей о том, что "спорт - вне политики".
К частью, большинство подписчиков спортсменки оказались солидарны с ней. Они поддержали идею того, что спорт является важным влиятельным инструментом в политике.
Кто такая Лилия Подкопаева?
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
"На самом деле, спорт - это один из самых мощных политических инструментов. Он формирует идеологии, объединяет нации и становится площадкой для влияния на мировое сообщество. Поэтому говорить про спорт, как нечто отличное от политики - иллюзия", - пишет она.
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Напомним, ранее Лилия Подкопаева поделилась романтическими фотосо своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения.
Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою 16-летнюю дочь с Днем рождения. Как написала она на своей странице в Instagram, 16 лет назад "мир изменился".
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