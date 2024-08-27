"Навсегда в моем сердце": Лилия Подкопаева показалась в родном Донецке

Украинская олимпийская чемпионка по гимнастике Лилия Подкопаева в своем блоге в Instagram поделилась редкими снимками из ныне оккупированного Донецка. Это - архивные фото времен ее юности и начала карьеры в профессиональном спорте.
"Донецк - город моего детства, который навсегда останется в моем сердце. Именно здесь, в спортивном обществе "Динамо", я сделала свои первые шаги в мир гимнастики и осуществила свои первые мечты. Но Донецк для меня - это не только спорт, но и шахтерский труд, который я видела собственными глазами. Мой дедушка всю жизнь работал на шахте "Глубокая", и я не раз спускалась в шахту, чтобы понять, насколько тяжел труд шахтеров", - рассказала в описании к архивным кадрам Подкопаева.
На ностальгический лад ее вдохновил особенный праздник - День города Донецк и День шахтаря, которые до оккупации всегда отмечали с помпой. Гимнастка поздравила родной город и выразила убеждение, что он скоро вернется домой.
"Донецк всегда будет частью Украины, и я верю, что мы снова увидим его свободным и мирным. Слава нашим шахтерам! Слава Донецку! Слава Украине!" - пишет Лилия Подкопаева.
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