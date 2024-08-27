"Навсегда в моем сердце": Лилия Подкопаева показалась в родном Донецке

Украинская легенда поделилась с поклонниками сокровенным в особенный для нее день.

https://stars.glavred.info/navsegda-v-moem-serdce-liliya-podkopaeva-pokazalas-v-rodnom-donecke-10591928.html Ссылка скопирована

Лилия Подкопаева новости - Подкопаева показала фото из Донецка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official

Украинская олимпийская чемпионка по гимнастике Лилия Подкопаева в своем блоге в Instagram поделилась редкими снимками из ныне оккупированного Донецка. Это - архивные фото времен ее юности и начала карьеры в профессиональном спорте.

"Донецк - город моего детства, который навсегда останется в моем сердце. Именно здесь, в спортивном обществе "Динамо", я сделала свои первые шаги в мир гимнастики и осуществила свои первые мечты. Но Донецк для меня - это не только спорт, но и шахтерский труд, который я видела собственными глазами. Мой дедушка всю жизнь работал на шахте "Глубокая", и я не раз спускалась в шахту, чтобы понять, насколько тяжел труд шахтеров", - рассказала в описании к архивным кадрам Подкопаева.

На ностальгический лад ее вдохновил особенный праздник - День города Донецк и День шахтаря, которые до оккупации всегда отмечали с помпой. Гимнастка поздравила родной город и выразила убеждение, что он скоро вернется домой.

видео дня

"Донецк всегда будет частью Украины, и я верю, что мы снова увидим его свободным и мирным. Слава нашим шахтерам! Слава Донецку! Слава Украине!" - пишет Лилия Подкопаева.

Лилия Подкопаева новости - Подкопаева показала фото из Донецка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева новости - Подкопаева показала фото из Донецка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее сбежавший из Украины Олег Винник появился в эфире шоу "Говорить вся країна" и ошарашил заявлением о своем возвращении на украинскую сцену после 2.5 лет молчания.

Также музыкальный продюсер и шоумен Игорь Кондратюк публично заявил, за что благодарен певцу-воину Виталию Козловскому после 12-летней ссоры из-за долгов по роялти.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред