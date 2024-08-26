"Ко мне стоит очередь": Олег Винник появился в эфире украинского шоу и ошарашил заявлением

Олег Винник считает, что не только фанаты, но и украинские артисты ждали его возвращения.

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Олег Винник появился в эфире шоу / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Украинский певец Олег Винник, который сбежал еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину жить в Германию, впервые прокомментировал обвинение бывшего продюсера Александра Горбенко.

В эфире шоу "Говорит вся страна" Винник заявил, что он никуда не бежал и все время помогал Украине финансово.

"Я никуда не убегал, чтобы куда-то возвращаться, это не в моем стиле. И я, в конце концов, делаю свое дело. Я благодарю своих поклонников, что ходили на концерты и платили средства. И, слава тебе господи, что я их не потратил. Я не зарабатывал на войне, а все отдавал, отдаю и буду отдавать дальше", - сказал артист.

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Винник не обращает внимания на то, что о нем говорят украинские коллеги и считает, что, возможно, он споет дуэтом с Андреем Кравченко.

"Не нужно занимать чью-то нишу. Будьте собой, найдите свое лицо. И не пытайтесь на чужом коне доехать до рая. В конце концов, я уже до сегодняшнего дня столько видел своих дублеров. Дай бог им всего, что они желают. Меня это не интересует. Меня интересует только то, когда наступит победа и когда мы будем жить в мире", – отметил певец.

Также он считает, что к нему "стоит очередь за дуэтами".

"Ну знаете, как бы я к вам ни относился, но это очень свысока прозвучало, при всем моем уважении", – ответил Алексей Суханов.

Олег Винник / инфографика: Главред

Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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Отметим, Слава Демин предположил, что Олег Винник имеет ложное представление о своих фанатах. Как заявил Демин, Винник считает, что его "ждут миллионы" и именно по этой причине он решил выпустить новую песню после длительного молчания.

А также представитель Олега Винника назвал еще одну версию, почему певец во время полномасштабной войны тайно выехал из страны. Валерия Барон рассказала, что в Украине Виннику негде жить, его дом - в Германии, но он продолжает активно помогать нашей стране в противостоянии оккупанту.

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