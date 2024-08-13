"Готовы простить": сенсационное возвращение Олега Винника - что известно

Слава Демин предположил, что Олег Винник имеет ложное представление о своих фанатах.

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Олег Винник выпускает новую песню / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valery_baron/

Украинский популярный ведущий Слава Демин высказался о певце Олеге Виннике, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны. Ходят слухи, что артист находится в Германии на лечении.

Как заявил Демин на своей странице в Telegram, Винник считает, что его "ждут миллионы" и именно по этой причине он решил выпустить новую песню после длительного молчания.

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"Я так понимаю, Олег считает, что его ждут миллионы поклонников, и поэтому решил выпустить новую песню. И здесь самое интересное. Может, это мы в шоу-бизнесе думаем, что он уже никому не интересен? Возможно, его поклонницы ждут новые песни и готовы будут простить ему два с половиной года молчания? Вот и увидим после выхода песни", - написал Слава.

Слава Демин раскритиковал Олега Винника / фото: скрин t.me/SlavaDomin

Олег Винник / инфографика: Главред

Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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Отметим, Павел Зибров заявил, что беглецы Влад Яма и Олег Винник сделали свой выбор. Зибров уточнил, что таких артистов нужно забывать, поскольку они в Украину уже не вернутся, а лучше помогать новым талантам.

А также Геннадий Витер признался, что совсем не понимает поступок Олега Винника. Долгое время они с Винником были очень близкими друзьями. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения его удивило поведение уехавшего за границу певца. Оказывается, беглец ни разу так и не связался с другом.

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