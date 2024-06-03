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"Поставили печать и подписались": украинский певец рассказал, что случилось с беглецами Винником и Ямой

Элина Чигис
3 июня 2024, 07:58
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Павел Зибров заявил, что беглецы Влад Яма и Олег Винник сделали свой выбор.
Олег Винник, Влад Яма
Павел Зибров призвал забыть о Виннике и Яме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valery_baron/, instagram.com/vladyama_official/

Украинский певец Павел Зибров высказал свое мнение о танцоре Владе Яме и певце Олеге Виннике, которые сбежали из Украины еще в начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как известно, Яма живет в США, а Винник в Германии, ходили слухи, что он там находится на лечении, но дополнительной информации так и не появилось.

В интервью Анжелике Рудницкой Зибров сказал, что таких артистов нужно забывать, поскольку они в Украину уже не вернутся, а лучше помогать новым талантам.

"Их нет, их вычеркнули не мы, их вычеркнул народ украинский. Мы не говорим ни о Виннике, ни о Яме. Они взрослые люди, они сделали свой выбор, подписались и поставили печать. Все! Какой вопрос к украинцам? Нет вопросов! Они не выйдут, никто сюда не придет", - отметил Зибров.

Смотрите видео, где Павел Зибров высказался о сбежавших артистах:

Кто такой Павел Зибров?

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Олег Винник - последние новости по теме

Отметим, певица Оля Цибульская поразмышляла, что певец-беглец Олег Винник вернется в Украину через пару лет с оправданиями своего поступка. К тому же некоторые поклонники будут рады снова видеть его.

А также певец Андрей Кравченко признался, что раньше его все время путали с певцом Олегом Винником, который пропал из медийного пространства. Кравченко открестился от связи с Олегом и отметил, что никогда даже не сотрудничал с командой Винника, и не имеет ничего общего с певцом.

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