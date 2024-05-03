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"Сын" Олега Винника отрекся от сбежавшего артиста - детали

Элина Чигис
3 мая 2024, 11:53
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Андрей Кравченко рассказал, как его донимали из-за сходства с Олегом Винником.
Олег Винник, Таюне
Андрей Кравченко рассказал правду о связи с Олегом Винником / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taunetaisia, instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Андрей Кравченко признался, что раньше его все время путали с певцом Олегом Винником, который пропал из медийного пространства еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. По слухам, артист сбежал в Германию.

В интервью Алине Доротюк Кравченко открестился от связи с Олегом и отметил, что никогда даже не сотрудничал с командой Винника, и не имеет ничего общего с певцом.

Также Андрея часто хейтят, что он занял место Винника, когда тот выехал из Украины.

"Я никого не заставлял переходить ко мне. Я всегда говорю, что нас хватит на всех. Украинского шоу-бизнеса не так много, чтобы я занял нишу. Она сама занимается. Счастлив ли я от этого? Я не могу сказать. Я вижу, что счастливы люди от моих песен", - сказал Кравченко.

По словам артиста, сейчас его все меньше путают и приписывают родство с Винником, а ценят за талант.

"Сейчас все знают, кто такой Андрей Кравченко, и приходят на Андрея Кравченко уже. Раньше на улице останавливали, спрашивали: "А вы не Олег?" Говорю: "Нет". Они: "А может вы его сын, брат?" Это было для меня нормой", – отметил Андрей.

Смотрите видео интервью Андрея Кравченко:

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Олег Винник - последние новости по теме

Отметим, недавно певец El Кравчук раскритиковал своего коллегу Олега Винника, который в начале полномасштабного российского вторжения уехал в Германию.

А также продюсер Олег Боднарчук предположил, что у поп-певца Олега Винника был хорошо продуманный сценический образ, который создала его продюсерская команда.

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