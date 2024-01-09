"Миф о мужчине был только в песнях": режиссер жестко высказался об Олеге Виннике

Режиссер Олег Боднарчук высказался о карьере Олега Винника в Украине и предположил, получиться ли ему вернуться на сцену.

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Режиссер Боднарчук также уверен, что Олег Винник больше не вернется на украинскую поп-сцену / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук предположил, что у поп-певца Олега Винника был хорошо продуманный сценический образ, который создала его продюсерская команда. А после расторжения их сотрудничества, сказал Боднарчук в интервью порталу "Обозреватель" карьера Винника логично пошла на спад ‒ ведь он показал аудитории свой реальный облик.

"Я считаю, что аудитория этого артиста была с ним очень поверхностно знакома. Последнее и, кажется, единственное его интервью ярко представило этого человека зрителям. Я для себя понял, что у него был классный продюсер, при котором никаких интервью в Олега не было. И миф о благоразумном, добром, щедром, нежном и сильном мужчине существовал только в его песнях. Миф рассеялся", — считает режиссер.

Боднарчук также уверен, что Олег Винник больше не вернется на украинскую поп-сцену. По словам режиссера, аудитория певца во время полномасштабной войны изменилась, а вот он неизменным остался.

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"Олег все о себе рассказал, причем он наверняка считает, что это был апофеоз искренности, откровенности и красоты человеческой души. Однако стало ясно, что Винник остался в довоенной реальности, а его аудитория в результате войны обрела другую глубину и мудрость. Я думаю, что в будущем эти два полюса уже не сшить", — подытожил режиссер.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, какая судьба ожидает его суперхиты, которые были написаны на русском языке - певец ответил, будет ли он следовать тренду с переводом песен на украинский.

Также певец впервые раскрыл подробности личной жизни - кто его жена, есть ли у них ребенок, и почему не говорил про свою семью раньше, когда был на пике славы.

До того друг Винника Роман Недзельский раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Сейчас певец живет в Германии на роялти от своих хитов, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.

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