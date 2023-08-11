УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Тонны людей, на которых просто плюнул": Евгений Клопотенко жестко прошелся по Виннику

Дмитрий Видоменко
11 августа 2023, 21:54 обновлено 11 августа, 21:54
48
Евгений Клопотенко высказался об бежавшем в Германию Олеге Виннике. Кулинар уверен, что певец вернется в Украину после победы
Клопотенко, Винник
Клопотенко считает, что Винник просто пренебрег своей гигантской аудиторией / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский кулинар и общественный деятель Евгений Клопотенко в довольно нелицеприятной манере высказался о певце Олеге Виннике, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал в Германию и пребывает там до сих пор. Об этом он заявил в интервью порталу "РБК-Украина".

Многие известные люди критикуют Винника за его поступок. Теперь о певце высказался и шеф-повар Евгений Клопотенко.

К тому же, кулинар утверждает тем, что певец, который имел многомиллионную аудиторию, попросту ей пренебрег и уехал из Украины.

видео дня

"У тебя же была миллионная аудитория, тонны людей, на которых ты просто плюнул. Но хуже всего – он вернется, когда все закончится, и его снова будут слушать. И это меня больше всего раздражает. Это для меня боль", – заявил Клопотенко.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, какая судьба ожидает его суперхиты, которые были написаны на русском языке - певец ответил, будет ли он следовать тренду с переводом песен на украинский.

Также певец впервые раскрыл подробности личной жизни - кто его жена, есть ли у них ребенок, и почему не говорил про свою семью раньше, когда был на пике славы.

До того друг Винника Роман Недзельский раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Сейчас певец живет в Германии на роялти от своих хитов, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.

Другие новости:

Олег Винник Евгений Клопотенко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Элит РФ будут выжигать": Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны

"Элит РФ будут выжигать": Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны

22:03 Мир
Лондон дает "зеленый свет" Киеву по гарантиям безопасности: Ермак раскрыл детали

Лондон дает "зеленый свет" Киеву по гарантиям безопасности: Ермак раскрыл детали

22:03 Украина
Ракеты в пустоту: тактика русских бить по украинским авиабазам оказалась неэффективной - ВВС

Ракеты в пустоту: тактика русских бить по украинским авиабазам оказалась неэффективной - ВВС

21:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:03

"Элит РФ будут выжигать": Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны

22:03

Лондон дает "зеленый свет" Киеву по гарантиям безопасности: Ермак раскрыл детали

21:54

"Тонны людей, на которых просто плюнул": Евгений Клопотенко жестко прошелся по Виннику

21:16

Ракеты в пустоту: тактика русских бить по украинским авиабазам оказалась неэффективной - ВВС

20:40

Кулеба назвал, куда ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами Taurus и ATACMS

Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЗапорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – Маломуж
20:30

Геомагнитный шторм обрушился на Украину: когда буря закончится

20:26

Как правильно – "лІмузІн", "лИмузИн" или "лІмузИн": Авраменко дал ответ

19:47

Оккупанты в глубокой обороне: ВСУ перехватили инициативу на фронте – Зеленский

19:45

В Украине резко поменялись цены на крупу, которая есть на каждой кухне

Реклама
19:26

Как хранить лук чтобы не сгнил: надежный способ сохранить лук в квартире

19:10

У российского командования большие проблемы на поле боямнение

19:00

Украину накрывает 10-градусная холодина: в каких регионах будут лить дожди

18:51

Анджелина Джоли и Брэд Питт закончили судиться по поводу развода - СМИ

18:44

Более двух часов медики боролись за его жизнь: ракета РФ убила 8-летнего Володю

18:36

ВСУ захватили инициативу и атакуют на нескольких направлениях - Генштаб Эстонии

17:51

"Влад Яма тоже будет на концерте?": Бабкину досталось на орехи в Сети за концерт в Майами

17:48

Украинский актер, поддерживающий ВСУ, переметнулся в Россию и открыл свою школу

17:43

"Мир вздрогнул": Медведев нафантазировал о "кровавом сале" и капитуляции Украины

17:38

Что надо освещать на Медовый Спас: собираем корзину в церковь

17:33

Квиткова судится с Добрыниным: что случилось

Реклама
17:32

Фирму жены Розенблата обвинили в отмывании средств на БпЛА для Минобороны - СМИ

17:28

Незаслуженно забытый рецепт из СССР: частый гость на столах наших бабушек

17:22

Атак БПЛА на Москву может стать еще больше: в ГУР сделали предупреждение

17:06

Сыну Инны и Тимура Мирошниченко нужна операция

16:44

Враг ударил Кинжалами по Франковщине: в ВСУ назвали цель ракетной атаки РФ

16:36

Божественная благозвучность: древние украинские имена женщин, о которых мы забыли

16:18

Головоломка для самых внимательных: надо угадать животное всего за 10 секунд

16:06

Можно ли совмещать кофе и какао: как ощутить ошеломительную сладость со вкусом

15:57

Что сделать 13 августа, чтобы день был удачным и счастливым: приметы и запреты

15:46

Вопросы решают без РФ: страны Юга увидели слабость диктатора Путина – экспертВидео

15:34

Можно ли стричь волосы родным: неожиданный ответ для тех, кто об этом не думал

15:20

"Требуют общаться на украинском": Алхим обозвала украинцев из западных областей

14:54

ВСУ прорываются на двух направлениях: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

14:35

"Увольняем всех областных "военкомов": Зеленский провел спецзаседание СНБО

14:34

ВСУ – о ситуации под Купянском: обстановка тяжелая, но армия держит контроль

14:01

Российская ракета убила ребенка: тяжелые последствия удара по Ивано-ФранковскуФото

13:54

Ракеты на 300 и БПЛА на 800 км помогут ВСУ, когда Крым станет островом – МаломужВидео

12:59

"ВСУ совершили чудо": в Пентагоне удивлены, что армия Украины загнала россиян в оборону

12:41

Украине надо наносить удары по РФ, но ее распад не нужен США и КНР – ЗагороднийВидео

12:35

Почему нельзя пить чай с ложкой в кружке: привычка, которая обрекает на беды

Реклама
12:20

"Россия вымаливает переговоры": у Зеленского раскрыли, чего именно хочет Кремль

12:17

РФ ударила по многоэтажке в Херсоне: в больнице умер один из пострадавших

11:47

По всему миру активно развивается "зеленый" майнинг – криптоинвестор Сергей Тронь актуально

11:39

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет

11:37

Гороскоп на завтра 12 августа 2023: Раку – куча дел, Льву – великий день

11:27

Как определить характер женщины по любимым цветам

11:03

В Москве прогремел взрыв: над столицей агрессора России пролетел БПЛАВидео

10:48

Оккупанты России на энергоблоке Запорожской АЭС устроили инцидент – Энергоатом

10:38

"Вагнер" присоединится к армии Беларуси: в разведке предупредили об угрозе на границах НАТО

10:04

В Киеве, Виннице, Хмельницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять