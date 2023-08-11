"Тонны людей, на которых просто плюнул": Евгений Клопотенко жестко прошелся по Виннику

Евгений Клопотенко высказался об бежавшем в Германию Олеге Виннике. Кулинар уверен, что певец вернется в Украину после победы

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Клопотенко считает, что Винник просто пренебрег своей гигантской аудиторией / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский кулинар и общественный деятель Евгений Клопотенко в довольно нелицеприятной манере высказался о певце Олеге Виннике, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал в Германию и пребывает там до сих пор. Об этом он заявил в интервью порталу "РБК-Украина".

Многие известные люди критикуют Винника за его поступок. Теперь о певце высказался и шеф-повар Евгений Клопотенко.

К тому же, кулинар утверждает тем, что певец, который имел многомиллионную аудиторию, попросту ей пренебрег и уехал из Украины.

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"У тебя же была миллионная аудитория, тонны людей, на которых ты просто плюнул. Но хуже всего – он вернется, когда все закончится, и его снова будут слушать. И это меня больше всего раздражает. Это для меня боль", – заявил Клопотенко.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, какая судьба ожидает его суперхиты, которые были написаны на русском языке - певец ответил, будет ли он следовать тренду с переводом песен на украинский.

Также певец впервые раскрыл подробности личной жизни - кто его жена, есть ли у них ребенок, и почему не говорил про свою семью раньше, когда был на пике славы.

До того друг Винника Роман Недзельский раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Сейчас певец живет в Германии на роялти от своих хитов, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.

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