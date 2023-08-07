"Клон" Винника выпустил еще один клип в его стиле

Экс-продюсер Олега Винника Александр Горбенко занимается продвижением "клона" артиста – загадочного исполнителя под псевдоним DISCOMAN.

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DISCOMAN выпустил новый трек под названием "Весільна" и клип к нему. / коллаж Главред, фото УНИАН

Сейчас украинский поп-певец (и кумир "волчиц") Олег Винник находится в Германии и после долгого молчания начал давать интервью, его бывший продюсер Александр Горбенко занимается продвижением винниковского "клона" – некоего певца, который скрывается под псевдонимом DISCOMAN.

Артист не показывает свое лицо, но при этом точно скопировал сценический образ Винника. И вот DISCOMAN выпустил новый трек под названием "Весільна" и клип к нему.

А в клипе показали нарезку из различных свадеб ‒ подготовку невесты, ее поцелуи с женихом, бросание букета девушкам, салюты и так далее. Периодически на экране появлялся и исполнитель, но каждый раз оператор его снимал либо со спины, либо не наводил камеру на лицо.

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Напомним, ранее Олег Винник рассказал, какая судьба ожидает его суперхиты, которые были написаны на русском языке - певец ответил, будет ли он следовать тренду с переводом песен на украинский.

Также певец впервые раскрыл подробности личной жизни - кто его жена, есть ли у них ребенок, и почему не говорил про свою семью раньше, когда был на пике славы.

До того друг Винника Роман Недзельский раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Сейчас певец живет в Германии на роялти от своих хитов, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.

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