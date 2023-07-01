Винник пояснил, будет ли переводить свои хиты на украинский язык

По словам Винника, он отказывается от перевода песен, потому что ему"нужно идти дальше". Впрочем, певец также заверил, что по-русски петь не будет.

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Олег Винник пояснил, что не будет петь новых песен на русском / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известный поп-певец и кумир миллионов украинок постбальзаковского возраста Олег Винник заявил, что не планирует переводить свои русскоязычные хиты на украинский. Артист не хочет обновлять песни. Об этом заявил в интервью для проекта "КРП".

"Олег Винник больше никогда не будет ничего фильтровать и терпеть, и почему-то бояться. Это огромное счастье выйти на сцену, увидеть перед собой людей и спросить их, что они думают. И в то же время ты понимаешь, что они дышат одним дыханием. Не знаю, когда. Это будет скоро, это не будет один концерт, это будет, дай Бог, много концертов", - заявил он.

Впрочем, Винник признался, что наверняка не будет сочинять новые песни на русском языке.

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"Точно знаю, что переводить я не буду свои песни на русском языке, которые были написаны до войны, суперхиты. Те мои суперхиты, которые были на русском языке. Я никогда в жизни не буду переводить на украинский язык, это не нужно, нужно идти дальше", ‒ рассказал певец.

Куда пропал Олег Винник

Напомним, что Олег Винник рекордно долгое время не появляется на публике и исключительно умело скрывается от посторонних глаз. Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делся.

В Сеть попали данные по поводу диагноза Олега Винника. На этот раз, на своем канале на YouTube блогер Беспалов сфокусировался на здоровье пропавшего с горизонтов Олега Винника.

Друг Винника Роман Недзельский раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Олег Винник живет в Германии на роялти от своих хитов, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.

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