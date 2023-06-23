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Винник рассказал, действительно ли он страдает от онкологии

Дмитрий Видоменко
23 июня 2023, 16:34 обновлено 23 июня, 16:34
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Певец Олег Винник категорически опроверг слухи о том, что он страдает от онкологии (как об этом писали некоторые СМИ и блогеры из сферы шоу-бизнеса).
Винник
Олег Винник опроверг слухи о том, что он страдает от онкологии / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

В Сети вышло первое за время полномасштабной войны Украины против России интервью украинского поп-певца Олега Винника. Оно было обнародовано на YouTube-канале "Крупным Планом".

В частности, артист утверждает, что его болезнь якобы едва не приковала его артиста к инвалидной коляске. Впрочем, называть свой диагноз в эфире музыкант не захотел, но поделился некоторыми деталями.

По словам Винника, его болезнь ранее была смертельной, однако сейчас от нее придумали тяжелое лечение.

видео дня

Кроме того, певец опроверг слухи о том, что он страдает от онкологии (как об этом писали некоторые СМИ и блогеры из сферы шоу-бизнеса).

"Неправда [по поводу онкологии ‒ Главред]. Мне по барабану, что про меня говорят", ‒ подытожил Винник.

Куда пропал Олег Винник

Напомним, что Олег Винник рекордно долгое время не появляется на публике и исключительно умело скрывается от посторонних глаз. Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делся.

В Сеть попали данные по поводу диагноза Олега Винника. На этот раз, на своем канале на YouTube блогер Беспалов сфокусировался на здоровье пропавшего с горизонтов Олега Винника.

Друг Винника Роман Недзельский раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Олег Винник живет в Германии на роялти от своих хитов, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.

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