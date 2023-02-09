УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делся

9 февраля 2023, 14:57
Певец рекордно долгое время не появляется на публике и исключительно умело скрывается от посторонних глаз.
Олег Винник
Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Глава украинского фан клуба пропавшего из информационного пространства певца Олега Винника Валерия Барон, поделилась информацией о том, куда запропастился артист и когда планирует вернуться.

Об этом она рассказала в интервью "Зірковому". По словам женщины, Виннику по-прежнему не здоровится. "Он является гражданином Украины, который очень волнуется у него болит то, что у нас здесь происходит. Его состояние здоровья не позволяет ему быть в публичном пространстве. Он плодотворно работает в студии и готовит новые песни", – сообщила Барон.

Она добавляет, что любимец женской аудитории собирается появится в на публике в скором времени, однако сейчас артист активно занят волонтерством, о котором не считает нужным сообщать.

"Он не считает для себя морально возможным устраивать на этом какой-то пиар. Он начинал все это делать за свой счет. Все то, что он мог, он отдавал", – сказала она.

Барон также добавляет, что Винник сам в скором времени появится и расскажет о сроках своего возвращения. Но она также добавляет, что это станет возможным, когда улучшиться его состояние здоровья.

Напомним, украинская "Бейонсе", певица Оля Полякова перепела песню под названием "Длинноногое счастье", которую она раньше исполняла со своим коллегой, который буквально выпал из медиа-пространства и социальных сетей, Олегом Винником.

Известно, что данный трек был записан накануне полномасштабного вторжения России в Украину и клип так не и не вышел на широкие экраны.

Между тем, Оля Полякова снова исполнила эту композицию, только уже без Олега Винника и без русского языка. Песня зазвучала по-новому на родном украинском языке.

Кроме того, известно, что Винник внезапно исчез из информационного пространства, что породило немало неприятных слухов. Однако люди из близкого окружения заявляют - артист не трус, находится в Германии на лечении, а в перерывах занимается благотворительной деятельностью.

Косвенно это подтверждает и муж Оксаны Билозир Роман Недзельский, который подписал контракт с ВСУ еще за неделю до полномасштабного вторжения, и до сих пор продолжает исправно исполнять свое призвание защитника.

Вас также может заинтересовать:

Олег Винник
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:56

Вызвали саперов: пропагандистке Симоньян пришла посылка-сюрприз

15:44

РФ уже начала новое наступление: оккупанты атакуют два города и пойдут еще на три – АндрусивВидео

15:37

Зачем 10 февраля нужно перестирывать все вещи в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

14:57

Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делсяВидео

14:55

Украина стала ближе к получению истребителей и дальнобойных ракет – ЕрмакВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:35

"Немедленное прекращение огня": пропутинский премьер Венгрии Орбан решил поиграть в "голубя мира"Видео

14:30

"Самый сильный танк в мире": Украина и Rheinmetall ведут переговоры о поставках Киеву PantherВидео

14:28

"Это страшная материнская боль": Ольга Сумская расплакалась, рассказывая про московских внуков

14:20

Жарим обалденно вкусные котлеты: секретный ингредиент, который улучшит вкус и сохранит аромат

Реклама
14:06

Россия потеряла в боях тысячу танков, а еще 500 захватили ВСУ - CNNВидео

14:05

Favbet Foundation передал еще два внедорожника для ВСУ

14:04

Зачем солить одежду перед стиркой: если делать это в 3 случаях, вещи будут в идеальном состоянии

14:01

Военные на Донецком направлении получили дроны и генераторы от "Фундации Течия" и Олега Крота

13:26

Кремлю важны только кошельки, а 140 млн россиян - тела, несущие оружие - Зеленский

13:19

"Народ, сотни лет живший в рабстве": в ГУР рассказали, как в России снесут режим ПутинаВидео

13:00

"Угроза очень велика": глава Европарламента призвала дать Украине истребители и дальнобойные ракетыВидео

13:00

Гороскоп на завтра 10 февраля 2023: Ракам – энергичность, Рыбам – разочарования

12:54

Волшебство не помогло: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Сабрина - маленькая ведьма"

12:50

Польша не станет первой из стран НАТО передавать Украине истребители

12:38

"Побеждающая Украина будет членом побеждающего Евросоюза": Зеленский выступил в Европарламенте

Реклама
12:31

"Путин уже потерял Украину": Байден заявил о бессрочной помощи Киеву во время вторжения РФВидео

12:22

"Буду петь частушки в образе Пчелки": звезда "Кривого зеркала" собрался на Донбасс помогать окупантам

11:19

Неожиданно получат нож в спину: какие знаки зодиака в 2023 году ждет парад зависти и лицемерияВидео

11:12

Зеленский прибыл в Брюссель на переговоры с лидерами ЕСВидео

11:03

Пригожин заявил об остановке вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер"Видео

11:00

Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфеткуВидео

10:54

Войска РФ способны высадить десант на севере или юге: в ГУР заявили, что ВСУ нанесут ответный ударВидео

10:40

Маск решил обрубить интернет Starlink для управления дронами ВСУВидео

10:30

Эксперт спрогнозировал, как сильно враги смогут продвинуться на Донбассе

10:10

Наступление РФ и танки для Украины: ФРГ надавила на союзников из-за ситуации с Leopard 2 – BloombergВидео

09:57

Зэков Пригожина забирает Минобороны России: что это значит для насмнение

09:47

Кот, который выжил: как живет пушистик из Бахмута, которого привез военный в поезде Краматорск-КиевВидео

09:41

"У него травма "Титаника": коллега Ди Каприо пояснила, почему он встречается только с юными девицами

09:04

Выплаты полгода: эксперт пояснил, кто из переселенцев может получить деньги второй раз

09:00

Наступление РФ уже началось, Украине важно продержаться до апреля – Виктор АндрусивВидео

08:57

В Польше погибли двое украинцев, еще две беженки получили ранения

08:43

"Срок – это недели": Украина получит решение по истребителям и другой боевой авиации – ПодолякВидео

08:43

Крах победобесия: путинское государство не переживёт поражениямнение

08:24

"Россия не должна выиграть эту войну": о чем говорили Зеленский, Макрон и Шольц на встрече в Париже

08:15

Что заменяет сливочное масло: как спасти выпечку, если дома не оказалось важного ингредиента

Реклама
07:50

Классический рецепт какао с молоком: не только согреться, но и вспомнить детствоВидео

07:49

Украине дадут дальнобойное оружие и мощное количество бронетехники – Зеленский о визите в БританиюВидео

07:39

Наступление РФ в Луганской области началось, ВСУ могут его использовать для контратаки - ISW

07:05

Чтобы "лицо кухни" сияло чистотой: 5 простых способов, как отмыть стекло в духовке

06:49

Тысячи танков и бронемашин, сотни истребителей: РФ подготовила гору техники для нового наступления - СМИВидео

06:20

Повестку надо брать, в военкомат надо идтимнение

05:50

"Весной будет буря": астролог предупредила о массовой трясучке и серьезных изменениях для каждогоВидео

05:30

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь

03:20

Фантастика за 10 минут: безумная шаурма с невозможно вкусной начинкой - рецептВидео

03:10

Зачем сыпать соль в обувь: очень действенный совет, который многих удивит

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять