Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делся

Певец рекордно долгое время не появляется на публике и исключительно умело скрывается от посторонних глаз.

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Глава украинского фан клуба пропавшего из информационного пространства певца Олега Винника Валерия Барон, поделилась информацией о том, куда запропастился артист и когда планирует вернуться.

Об этом она рассказала в интервью "Зірковому". По словам женщины, Виннику по-прежнему не здоровится. "Он является гражданином Украины, который очень волнуется у него болит то, что у нас здесь происходит. Его состояние здоровья не позволяет ему быть в публичном пространстве. Он плодотворно работает в студии и готовит новые песни", – сообщила Барон.

Она добавляет, что любимец женской аудитории собирается появится в на публике в скором времени, однако сейчас артист активно занят волонтерством, о котором не считает нужным сообщать.

"Он не считает для себя морально возможным устраивать на этом какой-то пиар. Он начинал все это делать за свой счет. Все то, что он мог, он отдавал", – сказала она.

Барон также добавляет, что Винник сам в скором времени появится и расскажет о сроках своего возвращения. Но она также добавляет, что это станет возможным, когда улучшиться его состояние здоровья.

Напомним, украинская "Бейонсе", певица Оля Полякова перепела песню под названием "Длинноногое счастье", которую она раньше исполняла со своим коллегой, который буквально выпал из медиа-пространства и социальных сетей, Олегом Винником.

Известно, что данный трек был записан накануне полномасштабного вторжения России в Украину и клип так не и не вышел на широкие экраны.

Между тем, Оля Полякова снова исполнила эту композицию, только уже без Олега Винника и без русского языка. Песня зазвучала по-новому на родном украинском языке.

Кроме того, известно, что Винник внезапно исчез из информационного пространства, что породило немало неприятных слухов. Однако люди из близкого окружения заявляют - артист не трус, находится в Германии на лечении, а в перерывах занимается благотворительной деятельностью.

Косвенно это подтверждает и муж Оксаны Билозир Роман Недзельский, который подписал контракт с ВСУ еще за неделю до полномасштабного вторжения, и до сих пор продолжает исправно исполнять свое призвание защитника.

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