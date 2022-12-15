Близкий друг Олега Винника показал, как певец выглядит сейчас

От артиста ничего не слышно с Пасхи. Информацию о Вннике худо-бедно дают его друзья и хейтеры.

Олег Винник сейчас - Роман Недзельский показал, как выглядит певец / instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник всегда избегал публичности. Однако, с приходом популярности, похоже, смирился с тем, что его аудитория жаждет с ним постоянного контакта, и старался активно вести соцсети.

Ситуация изменилась во время войны - Винник внезапно исчез из информационного пространства, что породило немало неприятных слухов. Однако люди из близкого окружения заявляют - артист не трус, находится в Германии на лечении, а в перерывах занимается благотворительной деятельностью.

Косвенно это подтверждает и муж Оксаны Билозир Роман Недзельский, который подписал контракт с ВСУ еще за неделю до полномасштабного вторжения, и до сих пор продолжает исправно исполнять свое призвание защитника.

Мужчина также приходится Олегу Виннику близким другом, с которым также тесно сотрудничает в вопросах гуманитарной помощи. Недавно на его странице в Facebook появилось редкое фото певца, выполненное в Берлине.

"Сегодня мой 300-й день в Украинской Армии и 293 день войны. Жизнь изменилась на 180*, много всего было, много еще, надеюсь, будет. Победа за нами! Слава Украине !" - подписал снимок Недзельский.

Олег Винник сейчас - Роман Недзельский показал, как выглядит певец / facebook.com/nedzelskiy.roman

Ранее бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова показала редкое фото со взрослым красавчиком-сыном - 22-летний Егор появился на нежном сэлфи с мамой.

Тем временем легендарного голливудского актера и звезду боевиков 80-х Жана-Клода Ван Дамма неожиданно заметили на Закарпатье, где он инкогнито посетил одну из местных больниц.

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