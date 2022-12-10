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Жана-Клода Ван Дамма неожиданно "засекли" с визитом на Закарпатье

10 декабря 2022, 13:23
Голливудского актера Жана Клода Ван Дамма неожиданно заметили на западе Украины - он посетил одну из закарпатских клиник.
Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм / коллаж фото УНИАН

Легендарного голливудского актера родом из Бельгии (и звезду боевиков 80-х) Жана-Клода Ван Дамма неожиданно заметили - после того, как он совершил визит на Закарпатье. Совместное фото с Ван Даммом опубликовал на своей странице в соцсети Facebook врач одной из ужгородских частных клиник.

Интересно, что сам визит актера в клинику в Ужгород местные медики подтвердили, но детали рассказывать категорически отказались –со ссылкой на запрет самого актера.

Но, как сообщает портал ТСН со ссылкой на собственные источники, больницу 62-летний Жан-Клод Ван Дамм посетил из-за своего плохого самочувствия.

Ван Дамм

К слову, уже более 11 лет голливудский актер встречается с уроженкой Украины Аленой Кавериной. В 2020 году Ван Дамм он прилетал вместе с ней в Киев, где снимался в фильме для Netflix "Последний наемник" (The Last Mercenary).

Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарный американский актер и кинорежиссер Шон Пенн, уже третий раз с 24 февраля, с момента полноценного военного вторжения РФ в Украину, приехал в нашу страну и вновь провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В этот раз Пенн привез в Киев собственную статуэтку "Оскар" – правда, достоверно неизвестно, то ли это была награда за фильм "Таинственная река", то ли за фильм "Харви Милк".

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