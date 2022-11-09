"Награда будет в Украине до конца войны": Шон Пенн передал свой "Оскар" президенту Зеленскому

Шон Пенн, Владимир Зеленский / коллаж фото Офиса президента

Легендарный американский актер и кинорежиссер Шон Пенн, уже третий раз с 24 февраля, с момента полноценного военного вторжения РФ в Украину, приехал в нашу страну и вновь провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы очень благодарны всем людям, которые приезжали лично, чтобы поддержать Украину. Поэтому мы хотели иметь место, благодаря которому современные и будущие поколения украинцев будут помнить тех смельчаков, которые были с нами с самого начала", – сказал Зеленский.

В этот раз Пенн привез в Киев собственную статуэтку "Оскар" – правда, достоверно неизвестно, то ли это была награда за фильм "Таинственная река", то ли за фильм "Харви Милк".

Пенн заявил, что его награда будет находиться в Украине вплоть до окончания украино-российской войны.

Зеленский вручил артисту орден "За заслуги" ІІІ степени и поблагодарил за то, что Пенн изо всех сил поддерживает и оказывает очень весомый вклад в популяризацию Украины по всей планете Земля.

После этого Зеленский и Пенн посетили Аллею смелости возле Верховной Рады в Киеве. Там недавно сделали именную табличка артиста – рядом с именами многих мировых деятелей, которые помогли и помогают Украине.

Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обратился к Академии кинематографических искусств и наук. И предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

Если же организаторы этого не позволят, то он будет призывать посетителей бойкотировать шоу, а также обещал "расплавить" свою статуэтку "Оскара", которую получил в 2008 году за роль в фильме "Харви Милк".

Другие новости: