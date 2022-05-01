Анджелина Джоли сама пожелала приехать в Украину: в ООН "открестились" от визита актрисы

Анджелина Джоли / t.me/LeshchenkoS

Легендарная голливудская актриса, общественный деятель и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли Украину посещала исключительно по собственной воле. Об этом рассказал официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш в комментарии CBC News.

По его словам, Джоли выразила желание поехать на запад Украины и поддержать беженцев лично – ее приезд не был организован в рамках гуманитарной миссии Организации Объединенных Наций.

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Джоли поддерживала Украину с начала войны

Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Джоли написала, что молится за украинцев, ведь то, что происходит – ужасно.

"Молюсь о завершении войны. Это единственный способ остановить страдания и бегство из зон конфликта", – писала актриса.

Также она сразу начала помогать беженцам вместе с агентством ООН The UN Refugee Agency.

30 апреля Анджелина Джоли неожиданно посетила Украину. Ее заметили на вокзале, а позже в кафе во Львове. Затем звезда встретилась с переселенцами.

После этого Джоли поехала на железнодорожный вокзал. Она поговорила с местными и встретила поезд с переселенцами из Покровска.

Во время воздушной тревоги актрисе даже пришлось спускаться в ближайшее бомбоубежище

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