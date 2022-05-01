В России "полыхает" от визита Джоли в Украину - заманивают актрису в "ЛДНР" водкой

Известные россияне набросились на легендарную актрису.
Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли приехала в Украину. Ее заметили во Львове.
Эта новость стала костью в горле для некоторых известных россиян.
Так, главный космонавт РФ прокомментировал визит Анджелины Джоли во Львов стихами. Обиделся, говорит: "подруга, ты меня разочаровала"... и так расчувствовался, что приглашает ее "на Донбасс, пить водку, пиво, квас".
А вот российская ведущая Тина Канделаки и вовсе перешла к оскорблениям. Она не понимает, почему голливудская звезда не приехала в "ЛДНР".
Помочь ей разобраться в этом решил народный депутат Украины Макс Бужанский.
"Объяснил бы кто-нибудь дурочке две простые вещи. Туда, куда приходит Россия, потом не приезжает никто. А за Россию надо быть в России, а не на танках под Киевом, вот тогда будут считать не мировым злом, а региональным", - отметил нардеп на своем Telegram-канале.
Напомним, во время визита во Львов Джоли поговорила с волонтерами, поблагодарила их за труд. Выслушала истории эвакуированных, которые рассказали, что из-за террористических действий России потеряли все.
Актриса посетила детей в одном из медучреждений Львовщины. Она пообщалась с малышами, пострадавшими от ракетного удара россиян по вокзалу в Краматорске.
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