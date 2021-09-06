Анджелина Джоли обвинила Вайнштейна в домогательствах и получила дерзкий ответ

Анджелина Джоли / Фото: Reuters

Актриса и продюсер Анджелина Джоли выпускает книгу "Знай свои права" для детей и подростков, и накануне выхода в продажу отличилась новым высказыванием - она обвинила заключенного в тюрьму Харви Вайнштейна в домогательствах.

Как сообщает The Guardian, скандальный кинопродюсер Харви Вайнштейн сексуально домогался ее, когда ей был 21 год а Джоли снималась в фильме Превратности любви.

Она именно после этого отказалась сниматься в фильме Авиатор с Вайнштейном, и передавала через тогдашнего мужа Джонни Ли Миллера друзьям, чтобы они не оставляли девушек наедине с Вайнштейном

Она поведала, что ссорилась с Питтом, когда они были женаты, потому что он играл в Бесславных ублюдках и Ограблении казино, которыми занимался Вайнштейн.

Издание TMZ уже опубликовало ответ Вайнштейна, который проводит свое заключение.

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"Домогательств никогда не было, никогда не было даже попытки домогательства. Это наглая ложь и реклама, рассчитанная на привлечение внимания. Ты — Анджелина Джоли. Каждый мужчина и каждая женщина в мире, я уверен, проявляют к тебе интерес. Весь мир тебя домогается?", - поинтересовался продюсер.

Ранее Джоли уже обвиняла его в домогательствах - в 2017 году писала открытое письмо с обвинениями.

Напомним, в марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. В тюрьме Вайнштейн переболел тяжелой формой коронавируса.

Осенью 2020 против Вайнштейна выдвинули 6 новых обвинений.

Как известно, секс-скандал с Харви Вайштейном разгорелся в 2018 году, когда ряд женщин подали в полицию заявления о сексуальном насилии, домогательствах и изнасилованиях со стороны Харви Вайнштейна. Активистки #MeToo добились заключения Вайнштейна.