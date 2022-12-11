Бывшая жена Виталия Кличко показала редкое фото со взрослым красавчиком-сыном

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова - мама троих детей. Но их, несмотря на высокую популярность обоих родителей, можно редко увидеть в медиапространстве и на публичных мероприятиях.
Недавно Наталья показала редкое фото самого старшего сына Егора, названного так в честь ее девичьей фамилии (к которой она вернулась после развода). Сейчас молодому мужчине 22 года. Так как все трое детей Кличко и Егоровой родились в США, все они имеют американское гражданство. Егор живет в Майами, и, вероятно, навестил маму в Германии в период новогодних праздников.
На своей странице в Instagram Егорова опубликовала сэлфи со статным бородатым красавчиком-сыном, который вырос в крепкого мужчину. На его фоне женщина выглядит маленькой и хрупкой.
"Кто сможет любить тебя больше, чем твои дети?" - подписала фотографию Наталья.
Кроме Егора у четы Кличко есть еще двое детей - 20-летняя дочь Елизавета-Виктория (в честь победы спортсмена в день ее рождения) и 17-летний сын Максим-Александр (первое имя мальчику дано в честь немецкого боксёра Макса Шмеллинга).
Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.
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