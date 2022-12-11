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Бывшая жена Виталия Кличко показала редкое фото со взрослым красавчиком-сыном

11 декабря 2022, 19:02
Егор Кличко на фоне матери выглядит настоящим великаном.
Наталья Егорова
Наталья Егорова показала редкое фото старшего сына Егора / instagram.com/natalia_klitschko_official

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова - мама троих детей. Но их, несмотря на высокую популярность обоих родителей, можно редко увидеть в медиапространстве и на публичных мероприятиях.

Недавно Наталья показала редкое фото самого старшего сына Егора, названного так в честь ее девичьей фамилии (к которой она вернулась после развода). Сейчас молодому мужчине 22 года. Так как все трое детей Кличко и Егоровой родились в США, все они имеют американское гражданство. Егор живет в Майами, и, вероятно, навестил маму в Германии в период новогодних праздников.

На своей странице в Instagram Егорова опубликовала сэлфи со статным бородатым красавчиком-сыном, который вырос в крепкого мужчину. На его фоне женщина выглядит маленькой и хрупкой.

"Кто сможет любить тебя больше, чем твои дети?" - подписала фотографию Наталья.

Кроме Егора у четы Кличко есть еще двое детей - 20-летняя дочь Елизавета-Виктория (в честь победы спортсмена в день ее рождения) и 17-летний сын Максим-Александр (первое имя мальчику дано в честь немецкого боксёра Макса Шмеллинга).

Наталья Егорова и Егор-Дэниел Кличко
Наталья Егорова и ее старший сын от Виталия Кличко Егор-Дэниел Кличко / instagram.com/natalia_klitschko_official

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также стало известно, что популярный британский актер Том Холланд (нынешний исполнитель роли супергероя Человека-паука/Питера Паркера) тайно обручился со своей возлюбленной и коллегой – Зендаей.

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