Том Холланд и Зендая / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Известный британский актер Том Холланд (более всего известный как нынешний исполнитель роли супергероя Человека-паука/Питера Паркера) тайно обручился со своей возлюбленной и коллегой – Зендаей. обручились. Слухи об этом были опубликованы на странице сообщества Pop Hive в сервисе микроблогов Twitter.

Фанаты пары очень обрадовались такой новости. Но, по понятным причинам, звезды фильма "Человек-паук" в кинематографической вселенной Marvel ситуацию со своей помолвкой никак не прокомментировали.

Про роман Холланда с Зендайей стало известно осенью прошлого года. Однако и до того, еще за несколько месяцев, пару множество раз ловили папарацци за объятиями или даже поцелуями.

Когда Холланд и Зендая официально подтвердили свой роман, они регулярно стали появляться на публике вместе.

Напомним, ранее стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес оказались на грани развода всего через 4 месяца после свадьбы - непримиримый конфликт в семье провоцирует новоиспеченных супругов.

Также была раскрыта настоящая причина, по которой от певицы-запроданки Наташи Королевой ушел первый муж, музыкант и композитор Игорь Николаев. Иронично, но со своим вторым мужем певунья наступила на те же грабли.

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