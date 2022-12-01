Британский и голливудский актер Том Холланд тайно обручился со своей американской коллегой по трилогии "Человек-паук" Зендайей.
Известный британский актер Том Холланд (более всего известный как нынешний исполнитель роли супергероя Человека-паука/Питера Паркера) тайно обручился со своей возлюбленной и коллегой – Зендаей. обручились. Слухи об этом были опубликованы на странице сообщества Pop Hive в сервисе микроблогов Twitter.
Фанаты пары очень обрадовались такой новости. Но, по понятным причинам, звезды фильма "Человек-паук" в кинематографической вселенной Marvel ситуацию со своей помолвкой никак не прокомментировали.
Про роман Холланда с Зендайей стало известно осенью прошлого года. Однако и до того, еще за несколько месяцев, пару множество раз ловили папарацци за объятиями или даже поцелуями.
Когда Холланд и Зендая официально подтвердили свой роман, они регулярно стали появляться на публике вместе.
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