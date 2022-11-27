Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оказались на грани развода всего через 4 месяца после свадьбы

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оказались на грани развода из-за ссоры их мам / ua.depositphotos.com

16 июля 2022 года, спустя 20 лет после несостоявшейся свадьбы, американская актриса и певица Дженнифер Лопес и американский актер Бен Аффлек поженились.

Однако всего через 4 месяца после свадьбы в СМИ появились слухи о том, что пара находится на грани разрыва. Об этом сообщает The International Business Times с отсылкой на National Enquirer.

Информатор раскрыл подробности конфликта, который может привести к разрыву супругов. Так поговаривают, что мамы артистов очень недолюбливают друг друга. "Бен и Джей Ло понимают, что это будет Третья мировая война, если они окажутся за одним обеденным столом. У них сейчас очень много проблем. Их друзья всерьез беспокоятся, что долго они не продержатся", - сообщает инсайдер.

Гваделупе Родригес, мама Дженнифер, планирует переехать к дочери, когда достигнет почтенного возраста, и ей не нравится, как семья Бена относится к Джен.

В свою очередь мама Бена, Крис Энн, открыто заявляет, что считает первую жену Аффлека и мать его троих детей, актрису Дженнифер Гарнер, дочерью, которой у нее никогда не было. По этой причине она не спешит принимать Джей Ло в семью.

Ранее стало известно, что 49-летняя немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум планирует подарить своему нынешнему мужу, 33-летнему немецкому музыканту Тому Каулитцу, ребенка.

Украинская блогерка, бизневумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как попала с годовалым ребенком в ДТП в Киеве.

Другие новости: