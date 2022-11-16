49-летняя Хайди Клум готовится стать матерью в пятый раз

Модель отмечает, что ей предстоит нелегкий путь - в молодости все гораздо проще.
Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум заявила, что имеет большие планы на будущее. 49-летняя красотка в интервью для The U.S. Sun отметила, что хотела бы подарить своему нынешнему мужу, немецкому музыканту Тому Каулитцу, ребенка.
Между супругами 16 лет разницы, и модель понимает, что в 33 года у мужчины могут возникнуть свои потребности. И дело не только в сексуальном удовлетворении, с которым у пары, похоже, все в порядке.
Очевидно между Клум и Каулитцом происходят разговоры о продолжении рода. Сама модель признается, что она совершенно не против этого, но понимает, что ее возраст может стать определенной проблемой.
"Я имею в виду, что хотеть этого и сделать это возможным — это всегда две разные вещи. Большие 50 не за горами. И все становится сложнее, когда ты становишься старше. Когда часики тикают, это не так просто, как в молодости", - отмечает Хайди.
Немецкая модель - уже мама четверых детей: Хелен 'Лени' Олуми (2004 г.р.; дочь итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту (2005 г.р.) и Йохан Райли Федор Тайво (2006 г.р.), и еще одна дочь - Лу Сулола (2009 г.р.), рожденные в браке с американским певцом Силом.
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