У кого больше: Хайди Клум померилась грудью с известным актером-качком

Хайди Клум померилась грудью с Терри Крюсом / instagram.com/heidiklum

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум близка к идеальным модельным параметрам 90-60-90 - ее объемы 94-69-94 (при росте 176 см). При этом Хайди никогда не отказывается от возможности похвастаться своими верхними или нижними "94".

Недавно на своей странице в Instagram модель показала забавный ролик, на котором играет мышцами груди, то сокращая их, то отпуская. На видео она одета а ярко-красный комбинезон с глубоким декольте, так что фанаты могли наблюдать за каждым движением этого пикантного танца.

Компанию Хайди составил американский актер и бывший игрок американского футбола Терри Крюс (Неудержимые, Мошенники, Все ненавидят Криса).

Актер решил померяться объемом грудных мышц с моделью. В результате получился забавный ролик, который пришелся по вкусу более 80 тыс. зрителей.

Видеоролик сама Хайди оставила без подписи и ограничила фанатам возможность его комментировать.

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