"До вечера дожили только мои": Малахова эмоционально рассказала о любви к детям

Даша Малахова, как и другие знаменитости, отреагировала на обстрел Кривого Рога.

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Даша Малахова поделилась постом о детях / Фото Instagram/dashamalakhova

Кратко:

О чем в своем посте сказала Даша Малахова

Кому она посвятила свой пост

В пятницу, 4 апреля, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского террора умер мальчик, видео с реанимацией которого разлетелось по сети. Кроме него, из-за российской атаки погибли еще 9 детей.

Украинские знаменитости да и простые украинцы отреагировали на жестокий обстрел России. В частности, очень эмоциональный и щемящий пост написала украинка телеведущая Даша Малахова. Пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

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Даша Малахова о детях / Фото Instagram/ dashamalakhova

"Ад на земле. У меня два сына – 12 и 19 лет. Этих людей я целую тысячу раз в день. Моя любовь к ним не имеет границ. Мой старший работает в ресторане на баре, поэтому в пятницу мы любим приходить к нему, сидеть у барной стойки просто, чтобы быть рядом. Мы не отрываем взгляда друг от друга, как влюбленные. Сегодня мы сидели на шумном фудкорте, подмигивали друг другу, без слов, глазами говорили о любви", - пишет Даша.

Она также описала страшную фотографию - последствий российской атаки. На фото мама гладит руку своего погибшего сына на детской площадке в Кривом Роге.

Даша Малахова о детях / Фото Instagram/ dashamalakhova

"Она гладит ему руку. Она продолжает с ним разговаривать. С такой нежностью, что кажется, все ангелы со всего космоса взлетели, чтобы образовать стену, чтобы им не мешали…Закончить эту связь, которую невозможно закончить. Я не могу представить страшнее боль. Разве что — наблюдать за этим из фудкорта, где все говорят по-русски, забывают донатить, и чего-то ждут. Это – ад на земле. Пока весь мир смотрит на наш кровавый аквариум, где вместо тропических рыбок — дети. Наши дети. Сегодня утром мои дети в Киеве и ее ребенок в Кривом Роге очнулись — заспанные, сладкие. Но до вечера дожили только мои. Мы не знаем, что будет завтра. Пожалуйста, говорите людям, которых любите, что вы их очень любите", - написала она.

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Кто такая Даша Малахова? Дарья Малахова - украинская актриса театра и кино, телеведущая, общественная деятельница, писательница, ресторатор. Основательница проекта "Картата Потата", школы Claris Verbis и благотворительного фонда Educare. Дочь основателя Киевского драматического театра на Подоле Виталия Малахова.

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