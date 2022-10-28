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"Икона": 56-летняя Синди Кроуфорд в черной мантии похвасталась сочными бедрами

28 октября 2022, 18:01

Когда речь заходит о легендах мира фэшн, имя Синди вписано в это историю позолоченными буквами.

Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд снялась для польского Vogue / instagram.com/cindycrawford

Супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy Синди Кроуфорд стала главной героиней ноябрьской обложки польского издания Vogue.

Грядущий выпуск будет посвящен иконам в различных сферах. А личность более иконичную в мире моды, чем Кроуфорд, еще нужно поискать. И хоть от активных съемок и открытых показов супермодель уже отошла, она все еще может приковать к себе всеобщее внимание одним лишь взглядом. И пикантной родинкой, которая стала визитной карточкой Синди.

Для съемки для модели был создан ряд монохромных образов в классическом стиле фэшн. Для обложки был выбран снимок, одновременно будоражащий кровь и воображение. Макет уже появился на странице Vogue Polska в Instagram.

На фото Кроуфорд стоит вполоборота в платье-мантии с капюшоном и широкими рукавами. Из высокого разреза 56-летняя модель выставила ногу, засветив подтянутое бедро.

Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд снялась для польского Vogue / instagram.com/vogue.polska

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

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