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Надежда Мейхер случайно засветила пышные ягодицы без трусиков

19 октября 2022, 03:16

Впрочем, стыдиться Экс-ВИА Гре нечему - выглядит она сногсшибательно.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер показала ягодицы в тонких леггинсах / instagram.com/meiherbymeiher

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом и в очередной раз доказала - не одежда делает женщину соблазнительной. Способность приковывать взгляды хранится в самой женщине.

В своих дизайнерских работах экс-ВИА Гра много внимания уделает деталям, поэтому не удивительно, что и в рекламных съемках своего бренда Мейхер оставляет фанатам маленькие сюрпризы.

Так, на странице бренда певицы в Instagram появилось новое фото из каталога, главный акцент которого делался на цветастую блузу с фантазийным вырезом, которую примерила Мейхер.

На снимке певица стоит спиной к камере у стены, высоко подняв руки. Блузка отлично подчеркивает талию Надежды, а вот свет и крайне тонкие леггинсы сыграли с ней откровенную шутку - ткань просвечивается настолько, что можно разглядеть ягодицы артистки. Которые, к слову, не одеты в трусики.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер показала ягодицы в тонких леггинсах / instagram.com/meiherbymeiher

Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна через 5 месяцев после рождения первенца показала сочные ягодицы в танце крупным планом.

Также американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в откровенном платье-рыболовной сетке и соблазнительном бикини.

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