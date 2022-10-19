Надежда Мейхер случайно засветила пышные ягодицы без трусиков

Впрочем, стыдиться Экс-ВИА Гре нечему - выглядит она сногсшибательно.
Украинская певица и актриса Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом и в очередной раз доказала - не одежда делает женщину соблазнительной. Способность приковывать взгляды хранится в самой женщине.
В своих дизайнерских работах экс-ВИА Гра много внимания уделает деталям, поэтому не удивительно, что и в рекламных съемках своего бренда Мейхер оставляет фанатам маленькие сюрпризы.
Так, на странице бренда певицы в Instagram появилось новое фото из каталога, главный акцент которого делался на цветастую блузу с фантазийным вырезом, которую примерила Мейхер.
На снимке певица стоит спиной к камере у стены, высоко подняв руки. Блузка отлично подчеркивает талию Надежды, а вот свет и крайне тонкие леггинсы сыграли с ней откровенную шутку - ткань просвечивается настолько, что можно разглядеть ягодицы артистки. Которые, к слову, не одеты в трусики.
Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна через 5 месяцев после рождения первенца показала сочные ягодицы в танце крупным планом.
Также американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в откровенном платье-рыболовной сетке и соблазнительном бикини.
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