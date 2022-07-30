Все еще лучшая: 56-летняя модель Синди Кроуфорд похвасталась телом в банном халатике

Синди Кроуфорд показала тело в бикини и банном халате / instagram.com/cindycrawford

Супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy Синди Кроуфорд показала соблазнительный кадр, для которого позировала в бикини.

В 90-ых она была культовой красоткой, мечтой каждого мальчишки. И, стоит отдать ей должное, прекрасно сохранилась. 56-летняя модель и мама двоих детей имеет безупречное тело.

На снимке, который Кроуфорд выложила на своей странице в Instagram, она позирует на террасе в белом банном халате, который игриво распахнут, будто случайно.

Под халатом оказалось черное бикини, подчеркивающее упругую грудь и плоский живот модели. Кроуфорд предстала в кадре без макияжа, с распущенными волосами.

Синди Кроуфорд показала тело в бикини и банном халате / instagram.com/cindycrawford

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Ранее девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как выглядит в бикини. В отличие от Куек, которая наела с десяток лишних кило, 26-летняя Лилия имеет безупречный вид.

Идеальным телом также похвасталась украинская певица Надя Дорофеева. Одна из красивейших женщин Украины показала соблазнительный наряд в цветах национального флага.

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