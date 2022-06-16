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56-летняя Синди Кроуфорд сверкнула немеркнущей красотой в мини-шортах

16 июня 2022, 05:22

Супермодель по-прежнему "супер".

Синди Кроуфорд в мини-шортах отдыхает на Лазурном берегу Франции / instagram.com/cindycrawford

Супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy Синди Кроуфорд остается желанной и восхитительно горячей даже в свои элегантные 56 лет.

За жизнью американской красотки в Instagram следят 6.5 миллионов подписчиков, и на такую огромную аудиторию модель не боится показывать себя и в идеальных образах для светских мероприятий, и в "домашнем" виде.

И то, и другое удается Кроуфорд с поразительной красотой и легкостью. Недавно в социальных сетях появились снимки с отпуска модели во Французской Ривьере.

На фото она позирует в черном бикини, поверх которого надеты мини-шортики и свободная рубашка, на голове - ковбойская шляпа. В таком виде Кроуфорд сделала два снимка - на одном она позирует в объятиях мужа, ресторатора и бывшего манекенщика Рэнди Гербера, на другом модель фотографирует себя в зеркало в ванной комнате.

"Неплохое начало лета ❤️", - подписала кадры супермодель.

Синди Кроуфорд в мини-шортах отдыхает на Лазурном берегу Франции / instagram.com/cindycrawford

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Ранее 41-летняя Пэрис Хилтон показала ножки в сумасшедшем сверкающем платье, сплошь усыпанном кристаллами и блестками, на концерте в Лос-Анджелесе.

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